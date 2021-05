Een rechter van het Hooggerechtshof van Brazilië heeft de regering van Jair Bolsonaro bevolen om de inheemse volkeren te beschermen in de Yanomami- en Mundurucu-gebieden, in het noordelijke Amazonegebied, 'nu gewelddadige aanvallen dreigen en steeds meer indringers opduiken'.

De regering moet 'onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om het leven, de gezondheid en de veiligheid te beschermen van de inheemse volkeren die in de Yanomami- en Mundurucu-gebieden wonen', aldus rechter Luis Roberto Barroso.

Op 10 mei heeft de Hutukara Yanomami Association (HAY) een confrontatie gemeld tussen de inheemse Yanomami en illegale mijnwerkers die de gemeenschap van Palimiu, in de deelstaat Roraima, waren binnengevallen. Daarbij werden vier mijnwerkers en een inlander neergeschoten.

Sinds 2020 waarschuwen de inheemse Yanomami voor de uiterst gespannen situatie in hun reservaat, het grootste van Brazilië, dat 96.000 vierkante beslaat en waar zo'n 27.000 inheemse bewoners wonen.

Inheemse en milieu-organisaties zeggen de aanwezigheid te betreuren van ongeveer 20.000 illegale mijnwerkers op het grondgebied van de Yanomami. De regering-Bolsonaro beweert dat het aantal illegale mijnwerkers niet meer dan 3.500 bedraagt.

Illegale mijnbouw is een van de belangrijkste oorzaken van de vernietiging van het Amazonewoud. In 2020 is de illegale mijnbouw op Yanomami-grondgebied met 30 procent toegenomen. Daarbij is het equivalent van 500 voetbalvelden vernietigd, volgens een eind maart gepubliceerd rapport van de HAY.

