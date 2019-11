De hoeveelheid neerslag en sneeuw die Lienz in de Oostenrijkse deelstaat Tirol de voorbije drie dagen over zich heen gekregen heeft, komt maar één keer in de 40 tot 50 jaar voor.

Dat stelt het Centrale Instituut voor Meteorologie en Geodynamica (ZAMG) in Wenen. In sommige delen van Oostenrijk heeft het deze maand al vier keer zo veel geregend en gesneeuwd als normaal in een hele maand november. Dat is onder meer zo voor het district Spittal an der Drau in de deelstaat Karinthië.

Probleem is dat warme lucht uit het zuiden en koudere lucht uit het noorden zich momenteel mengen boven de Middellandse Zee en dat daardoor lagedrukgebieden ontstaan. De Alpen fungeren daarbij als een soort stuwdam. De lagedrukgebieden geraken op die manier niet verder naar het noorden en zorgen tussen pakweg Lienz en het Italiaanse Venetië voor de grote hoeveelheden neerslag van de voorbije dagen.

'In principe is dat een normaal mechanisme, dat we de voorbije jaren regelmatig konden waarnemen, maar de hoeveelheden zijn nu extreem', zegt Thomas Wostal van ZAMG.

. © AFP

In Kornat, in Karinthië, regende het tussen vrijdag 07.00 uur en maandag 07.00 uur het meest, 277 millimeter. In Lienz ging het om 206 millimeter. Vanaf woensdag wordt er minder regen en sneeuw voorspeld. Dat is goed nieuws, want op veel plaatsen is de bodem doorweekt en is er gevaar voor grondverschuivingen.

In Bad Kleinkirchheim, in Karinthië, kwam een 80-jarige man om het leven nadat zijn huis onder een aardverschuiving bedolven werd. Hier en daar zijn er ook overstromingen. De Tauernautosnelweg tussen Spittal en Villach is afgesloten, net als veel spoorverbindingen.