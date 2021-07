De toestemming voor een omstreden verkeersproject bij Stonehenge is door een Engelse rechtbank onwettig verklaard. Tegenstanders hadden de zaak aangespannen omdat ze bang zijn voor de gevolgen voor het prehistorische monument.

Het project, met onder meer een 3,2 kilometer lange tunnel langs Stonehenge, is erop gericht de drukte op de weg A303 te verminderen. De regering ging vorig jaar akkoord met het plan ter waarde van 1,7 miljard pond (2 miljard euro), maar die toestemming is nu ingetrokken omdat er fouten zijn gemaakt bij de besluitvorming.

De tegenstanders van het verkeersproject dienden meerdere bezwaren in, waarvan er twee worden gesteund door de rechter. Die oordeelt dat er inderdaad niet genoeg onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de historische locatie. Ook zijn er geen alternatieven overwogen, terwijl dat volgens de wet wel had moeten gebeuren.

UNESCO-dreiging

Stonehenge ligt in het zuidwesten van Engeland, bij Salisbury. De duizenden jaren oude cirkel van stenen is wereldberoemd en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De VN-organisatie maakte onlangs bekend dat Stonehenge van de lijst dreigt te worden verwijderd. Reden hiervoor zijn zorgen over de aanleg van de omstreden tunnel. Er wordt gevreesd voor onherstelbare schade.

