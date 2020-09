Vliegtuigen horen niet aan de grond, moet de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gedacht hebben. Met een pleziertochtje in de lucht wil ze mensen warm houden voor vliegreizen.

Opmerkelijk initiatief van Qantas om in deze woelige coronatijden klanten terug te winnen. Een Boeing 787-9 Dreamliner van de Australische luchtvaartmaatschappij stijgt op 10 oktober op in Sydney, zal dan op relatief lage hoogte boven de meest bekende bezienswaardigheden van het land vliegen, om zeven uur later zonder tussenlanding weer in Sydney te landen.

Onder meer de Great Barrier Reef, Uluru, Byron Bay en de haven van Sydney worden aangedaan. De ramen van de Dreamliner zijn zeer groot, zodat de passagiers zich tenminste weer vanuit de lucht kunnen vergapen aan de toeristische parels van het land, aldus Qantas.

Geen grenzen in de hemel

Vanwege de coronapandemie zijn Down Under de grenzen al maanden gesloten voor buitenlandse bezoekers. Ook reizen tussen de Australische deelstaten zijn grotendeels verboden, maar 'in de hemel zijn er geen grensbeperkingen', klinkt het. Er is volgens de luchtvaartmaatschappij dus geen enkel bezwaar om een dagvullende vlucht te maken voor het plezier, in tijden dat de gevolgen van de klimaatverandering amper te negeren zijn. Volgens Qantas was de rondvlucht binnen de kortste keren uitverkocht.

