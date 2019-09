De Britse prins Harry wil toeristen aanzetten om duurzamer te reizen. Tijdens een blitzbezoek aan de Nederlandse hoofdstad Amsterdam stelde hij het initiatief Travalyst voor, een samenwerkingsverband tussen bekende spelers als Booking.com, Ctrip, Skyscanner, TripAdvisor en Visa.

Met het initiatief Travalyst wil prins Harry de reisindustrie en toeristen bewust maken van de impact die het toenemende toerisme kan hebben op onder meer lokale gemeenschappen en het milieu.

De deelnemende partijen willen gezamenlijk oplossingen verkennen en promoten bij bedrijven en consumenten om reizen duurzamer te maken. Travalyst moet het bewustzijn in de reisindustrie vergroten en zorgen voor een positieve verandering.

Hoe het project er concreet zal uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. De verwachting is wel dat duurzaam toerisme de komende jaren stevig zal groeien.

Harry en Meghan onder vuur

'Met de onvermijdelijke groei van toerisme, is het uiterst belangrijk om de toepassing van duurzame praktijken wereldwijd te versnellen, en om die groei in balans te brengen met de noden van het milieu en de lokale bevolking', stelt de hertog van Sussex op de website van Travalyst. 'Bedrijven, consumenten en gemeenschappen samenbrengen is onze beste kans om toeristische bestemmingen en ecosystemen te beschermen voor toekomstige generaties.'

Prins Harry is al drie jaar bezig met Travalyst. Hij kwam de voorbije weken zelf onder vuur te liggen omdat hij en zijn vrouw Meghan een aantal reizen deden per privévliegtuig. 'We kunnen allemaal beter doen', verwees de prins in een speech naar die kritiek. 'Niemand is perfect, maar we zijn allemaal verantwoordelijk voor onze individuele impact.' Harry zou ook steeds de CO2-impact van zijn reizen compenseren.

Prins Harry vloog met een commerciële vlucht naar Amsterdam.