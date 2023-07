Poseren kan je leren: 4 tips voor betere vakantiefoto’s

In tijden van selfies heeft iedereen honderden foto’s van zichzelf, zou je denken, en toch zijn er mensen die niet graag gefotografeerd worden. Jammer, vindt Joost Joossen, fotograaf en auteur van One Photo a Day Keeps the Doctor Away. Dankzij zijn tips poseer je met de glimlach.

1- Neem selfies

“Wie ben je? Hoe zie je jezelf graag? Ga actief op zoek naar wat je mooi vindt aan jezelf. Wat vind je belangrijk? Probeer dat te vangen in een selfie. Neem een foto op het moment dat je wakker wordt. Of voor en na je work-out, en leg vast hoe je misschien wel rood en bezweet bent, maar ook zeer wakker en vol energie.”

2- Vraag om veel foto’s te maken, en niet één of twee

“Zelfs bij professionele modellen nemen we tientallen foto’s. Als je veel beelden hebt om uit te kiezen, zit er sowieso een bij waar je blij mee bent. Bovendien leert selecteren je bewust naar je positieve kanten te kijken, welk licht flatterend is, en wat je favoriete, fotogenieke kant is.”

3- Leer poseren

“Dat is niet iets wat van nature komt, maar je kunt het leren. Schouders recht, een mooie glimlach, kin vooruit. Weten welke houding je mooi vindt op de foto geeft je ook zelfvertrouwen. Oefen voor de spiegel, experimenteer, vraag iemand om foto’s te maken.”

4- Relativeer

“Een foto is 1/125ste van een seconde, het is onmogelijk om in die minieme fractie van tijd jouw hele wezen te vatten. Ik geef mijn studenten weleens de opdracht om iemand uit hun omgeving te portretteren in drie beelden, en het is mooi om te zien hoe divers en ontroerend die beelden zijn. Bedenk dat een foto een moment vangt dat iemand waardevol genoeg vindt om te willen vastleggen. Een foto nemen is als een spot op iemand richten. Je bent even de belangrijkste persoon ter wereld. Misschien kun je daar gewoon van genieten?”