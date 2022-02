Portugal versoepelt vanaf morgen de coronaregels voor reizigers die beschikken over een Europees coronacertificaat. Zij zullen voortaan niet langer een negatieve test moeten voorleggen bij aankomst in het land. Dat blijkt uit een gepubliceerd overheidsbesluit.

Reizigers met een Europese coronapas of een ander bewijs van vaccinatie moeten vanaf morgen niet meer over een negatief testresultaat beschikken. De Europese coronapas geeft aan of een reiziger gevaccineerd is, getest of genezen na infectie minder dan een half jaar geleden.

Portugal vroeg sinds medio december, in navolging van andere Europese landen, dat reizigers van 12 jaar en ouder bovenop de coronapas nog een test lieten afnemen.

