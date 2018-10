Portugal verbiedt wilde dieren in circus

In Portugal heeft het parlement een verbod ingevoerd om wilde dieren te gebruiken in circussen. Op dit moment gaat het in het Zuid-Europese land om ruim 1.100 dieren van een veertigtal soorten, waaronder leeuwen, tijgers, olifanten en zebra's.

De Portugese wet, die dinsdagavond werd goedgekeurd, voorziet in een overgangsperiode van zes jaar. Ondertussen moeten circussen hun wilde dieren wel laten registreren. De overheid regelt dan onderkomens voor de dieren in dierenopvangcentra in binnen- en buitenland. Circussen die hun dieren al vóór het einde van de overgangsperiode afstaan, krijgen een premie.

Wereldwijd is nu al in meer dan veertig landen - ruim de helft in Europa - een verbod op wilde dieren in circussen van kracht. In België geldt al een verbod sinds maart 2014.