Plopsa, de pretparkengroep van mediabedrijf Studio 100, heeft maandag een nieuw indoorpretpark in de Tsjechische hoofdstad Praag geopend. Het zijn de eerste stappen van Plopsa in het land.

Plopsa heeft het indoorpretpark 'Majaland Praha' ontworpen en gebouwd in opdracht van een andere groep, KAPRAIN Group. Die laatste zal het park uitbaten onder een licentieovereenkomst. Naast het park is een winkelcentrum van dezelfde groep.

Het pretpark in het thema van het Plopsa-figuurtje Maya de Bij heeft een vijftiental attracties, waaronder een achtbaan, zweefmolen, botsauto's en vrijevaltoren. Het is gericht op kinderen tussen 2 en 10 jaar.

Plopsa had al negen parken in België, Nederland, Duitsland en Polen. In de Poolse hoofdstad Warschau opent het bedrijf in het voorjaar een nieuwe Majaland.

