De Plantentuin van Meise doet beroep op vrijwilligers om te helpen bij de digitalisering van de circa 300.000 beelden van planten die het bezit in haar Belgisch herbarium.

Wil wil meehelpen, kan terecht op de website www.doedat.be. De oproep wordt niet toevallig opnieuw gelanceerd op het ogenblik dat veel mensen thuis zitten als gevolg van de coronacrisis.

De Plantentuin bezit in totaal 4 miljoen beelden van planten wereldwijd. De meer dan 1 miljoen planten uit Afrika werden reeds gedigitaliseerd. Momenteel wordt met man en macht gewerkt aan het Belgisch herbarium. Daarvan zijn er tot dusver reeds circa 135.000 verwerkt.

Op de website vindt men beelden van planten met informatie over onder meer vindplaats, kenmerken en naamgeving. Bedoeling is dat die informatie wordt ingevoerd in een databank. Wie meer dan 2.500 etiketten in de databank heeft ingevoerd, krijgt een jaarkaart voor de Plantentuin cadeau.

