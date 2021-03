Op reis met de Flight Simulator 2020 - Alle continenten bereizen kan nu ook zonder vliegschaamte, zelfs zonder bagage. Ga zitten en neem de joystick.

Tussen september 2020 en januari 2021 ben ik achtereenvolgens op Kaapverdië, de Marquesas- én Salomonseilanden geweest. Ik heb de adembenemend mooie Bryce Canyon in Utah bij zonsondergang bloedrood zien kleuren. In Patagonië heb ik duizenden roze flamingo's gespot, en boven de Okavangodelta in Botswana heb ik een tijdje een kudde Afrikaanse olifanten gevolgd. Ik heb boven Mount Everest en Ayers Rock foto's genomen en ben op iconische luchthavens geland, zoals Changi Airport (Singapore), Haneda (Tokio) en Funchal Airport (Madeira). En dat allemaal in volle lockdown, zonder quarantaine of PCR-tests, zelfs zonder jetlag. En mijn ecologische voetafdruk bleef zero.

Hoe ik dat deed? Via de wonderlijk virtuele wereld van de nieuwe Microsoft Flight Simulator 2020, een vliegsimulator op pc die zo griezelig realistisch is dat je je in de échte wereld waant. Voor je denkt dat er nu een review volgt van een nerdy computergame of dat je een volleerde piloot moet zijn voor deze ervaring: lees vooral verder. Deze game zou je weleens kunnen afhelpen van je coronaclaustrofobie en acute reisgemis. Meer zelfs: vliegen met deze hyperrealistische simulator werkt voor mij therapeutisch in deze sombere lockdowntijden. Toen ik ergens in 1982 de allereerste versie van MS Flightsimulator op de Apple II van een vriend speelde, was ik als jongetje-dat-piloot-wilde-worden compleet ondersteboven van de toen nog heel rudimentaire vliegsimulator. Die bestond uit enkele eenvoudige lijnen en pixels, die horizon, startbaan en de heel elementaire cockpit van elkaar moesten onderscheiden. Vliegen kon toen enkel met een heel basic toestelletje, een Cessna, van op een handvol vliegvelden rond Chicago, Seattle, Los Angeles en New York. Met veel verbeelding kon je de ruwe skyline van Chicago onderscheiden, maar verder was er in de virtuele wereld niet veel te zien beneden. Om de paar jaar kwam er een nieuwe versie uit, die telkens realistischer werd, en zo groeide het programma in geen tijd uit tot een van de meest populaire en realistische computergames ter wereld. Zo realistisch zelfs dat later bleek dat de terroristen die de vliegtuigen in de WTC-torens vlogen behalve tijdens een korte vliegopleiding hun moorddadige precisievlucht op de torens hadden ingeoefend op MS Flightsimulator. Vandaag, bijna veertig jaar en tientallen versies van het programma later, kun je in de premium deluxe versie van Flight Simulator 2020 met maar liefst 35 toestellen vliegen, die zo gedetailleerd afgewerkt zijn dat zelfs echte piloten ze gebruiken om te trainen. Van robuuste sportvliegtuigjes als de Zlin Savage Cub, over snelle turboprops als de Beechcraft King Air, coole businessjets als de Cessna Citation, tot de grote, hypermoderne Boeing 787 Dreamliner waarmee je lange, intercontinentale routes kunt vliegen op kruishoogte. Maar de echte wowfactor van FS zit hem vooral buiten de cockpit, in de wolken. Letterlijk en figuurlijk. Want MS Flightsimulator werkt als een hoogperformante hybride cloudgame, die met hoge snelheid gedetailleerde satellietbeelden van de hele aarde streamt en die combineert met realtime weer- én luchtverkeerdata. Dat betekent dat je, als het vandaag miezert in Brussel, in exact hetzelfde weer virtueel opstijgt op Zaventem en even later boven je eigen huis in pakweg Mechelen kunt cirkelen. Omdat ook realtime vluchtdata worden gestreamd, is het ook nog eens mogelijk dat je op grote hoogte de Lufthansa-vlucht van München naar Amsterdam kruist. Niet alle huizen zijn misschien even gedetailleerd weergegeven, maar de programmeurs van deze verbluffende virtuele wereld hebben gedurende jaren zowat alle iconische plekken op de planeet met een nooit geziene accuraatheid tot in het kleinste detail gereconstrueerd. Dus kun je zeer realistische scenic flights maken boven de Grand Canyon, Mount Fuji, Machu Picchu, Parijs, de IJslandse gletsjers, de mooie zandstranden van Zanzibar en zowat elke tot de verbeelding sprekende plek, tot de Citadel van Namen toe. Vaak zijn er bijzondere details te ontdekken: hoog boven de Nazcawoestijn in Peru spotte ik de mysterieuze Nazcalijnen, die al eeuwen een raadsel vormen voor wetenschappers, in Giza zien de piramiden en de sfinx er bij zonsopgang ronduit adembenemend uit en tijdens een bush flight boven Masai Mara zag ik giraffen en olifanten aan drinkplaatsen. Terwijl je de spectaculaire landing op LAX (Los Angeles) inzet, zie je auto's onder je landingsgestel flitsen en land je even later op een van de drukste luchthavens ter wereld, waar je om te taxiën moet aanschuiven tussen de andere flight sim-toestellen die uit de hele wereld zijn geland. Want FS 2020 is ook een gigantische virtuele community, waar je niet alleen reguliere lijnvluchten kunt kruisen, maar waar ook andere flightsimmers door het gemeenschappelijke luchtruim klieven. Dat leidt soms tot grote fly-ins. Eind oktober 2020 cirkelde ik met tientallen andere FS-toestellen in het oog van orkaan Zeta, die met snelheden van boven de 200 km/u tegen de kust van Louisiana beukte. Toen de vleugels van mijn kleine Cessna het begaven door de sterke circulaire winden ging ik met enige zin voor dramatiek in de keuken een glas wijn halen. Enkele minuten later steeg ik van een Caribisch eiland weer op in rustiger weer, een adembenemende zonsondergang boven de Atlantische Oceaan tegemoet. Door de impressionante real weather-generator die wolkenformaties op een verbluffende manier weergeeft zijn het vaak dat soort idyllische vluchten die je doen wegdromen en de reiservaring zo levensecht maken dat je de luchtzakken bijna voelt. Dat laatste is vandaag trouwens mogelijk met de virtual-realitymodus, die in combinatie met bijvoorbeeld een betaalbare Oculus Rift VR-headset de sensatie van vliegen zo realistisch maakt dat je tijdens een turbulente vlucht echt kotszakjes nodig hebt. Voor wie op een professionelere manier tussen de maar liefst 37.000 beschikbare luchthavens wil vliegen zijn er in de gigantische onlinecommunity ontzettend veel mogelijkheden. Van uitgebreide add-ons waar je specifieke vliegtuigen, luchtvaartmaatschappijen en gedetailleerde vliegvelden kunt downloaden, over een wereldwijd virtueel luchtverkeersleidingssysteem, waarbij vrijwilligers je veilig door het luchtruim leiden, tot heuse virtuele luchtvaartmaatschappijen waar je voor kunt gaan vliegen. Jawel, zelfs Ryanair heeft een virtual airline waar je volgens een opgelegd rooster aan de slag kunt, onder milde arbeidsvoorwaarden. Flight Simulator 2020 een computerspel noemen zou een schromelijke onderschatting zijn. Dit is een spectaculaire virtuele weergave van onze fascinerende planeet, waardoor je naar alle uithoeken van de wereld kunt reizen zonder je huis uit te komen. Wie zich nog laat afschrikken door een gebrek aan vliegervaring kan beginnen te oefenen via een van de vele beschikbare tutorials in het programma op een vliegveld naar keuze. Als je me nu wilt excuseren. Ik moet dringend aan mijn pre flight-checklist beginnen om vannacht met de Boeing 747-800 van Schiphol naar Singapore te vliegen.