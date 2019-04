Een onderzoek van PETA toont aan hoe kamelen en paarden die in Egypte worden gebruikt voor toeristische ritjes gruwelijk mishandeld worden.

Een nieuw onderzoek van PETA in de belangrijkste toeristische bestemmingen in Egypte - waaronder de Piramide van Cheops, Saqqara en Luxor - heeft onthuld dat kamelen en paarden op een gruwelijke manier worden mishandeld. Ze moeten toeristen op hun rug dragen of voorttrekken in een rijtuig en dat in de zinderende hitte zonder schaduw, voedsel of water.

Ooggetuigen legden ook vast dat kamelen op de beroemde Birqash-kamelenmarkt worden geslagen voordat ze aan de toeristenindustrie worden verkocht. Schreeuwende mannen en zelfs kinderen slaan de kamelen hard met stokken. Het gevolg is dat er kamelen met bebloede gezichten rondlopen.

Op videobeelden is verder te zien hoe een paard dat tijdens het voorttrekken van een rijtuig valt, gewelddadig wordt geslagen. Veel paarden die worden gebruikt voor tochten in Gizeh hebben pijnlijke en bloedige wonden. Toch moeten ze lang in de brandende zon - zonder schaduw, water en eten - staan wachten op de volgende klant. Uitgehongerde paarden waarvan je de ribben kan zien, worden voortgetrokken en geslagen. Kamelen die niet langer in staat zijn om toeristische ritjes rond de piramides te volbrengen, worden geslacht.

'Het is schandalig dat uitgeputte, uitgemergelde dieren in Egypte worden mishandeld en geslagen om eindeloze ritten in de hitte te geven, zelfs als ze door hun poten zakken en instorten', zegt PETA directeur Elisa Allen. 'PETA roept het Egyptische Ministerie van Toerisme op om deze mishandelde dieren te vervangen door moderne voertuigen zoals elektrische riksja's zodat toeristen de rijke geschiedenis van het land kunnen waarderen zonder dierenleed te steunen.'