De Peruaanse autoriteiten hebben vijf toeristen het land uitgezet omdat ze schade aangericht hebben in een eeuwenoude tempel en er uitwerpselen achtergelaten hebben.

Vijf toeristen zijn Peru al uitgezet, een zesde toerist werd gearresteerd en moet zich, in afwachting van zijn proces, om de tien dagen melden. De zes toeristen - vier mannen en twee vrouwen - afkomstig uit Argentinië, Chili, Brazilië en Frankrijk zijn illegaal de Tempel van de Zon binnengegaan, terwijl die niet toegankelijk is voor toeristen. Daarbij brak een stuk van de muur af die op de grond viel en de vloer beschadigde. Ook deden de toeristen hun behoefde in de tempel. Vermoedelijk wilden ze er de nacht doorbrengen. De Tempel van de Zon is een heilige plaats omdat de Inca's er religieuze ceremoniën hielden.

De toerist die Peru nog niet mag verlaten zou de hoofdverantwoordelijke voor de schade zijn. Hij zal vervolgd worden voor 'het vernietigen van het culturele erfgoed van Peru'. Indien hij veroordeeld wordt, kan hij een gevangenisstraf van drie tot acht jaar krijgen.

. © Getty Images

Het is niet de eerste keer dat de in de vijftiende eeuw gebouwde Incastad problemen heeft met toeristen die zich niet weten te gedragen. In 2000 werd de zonneklok bijvoorbeeld gedeeltelijk vernield tijdens het filmen van een bierreclame. in 2004 en 2017 werden toeristen gearresteerd voor het beschilderen van de eeuwenoude muren. In 2014 zag het Peruaanse Ministerie van Cultuur zich genoodzaakt om een officiële oproep te doen aan toeristen om niet langer naakt rond te lopen door Machu Picchu. Dit merkwaardige verschijnsel leek een soort trend te worden, maar de Peruanen konden er niet om lachen en vonden het uiterst onrespectvol om de heilige stad zonder kleren te bezoeken.

Machu Picchu heeft het momenteel toch al zwaar. Er komen meer toeristen dan de stad verwerken kan en Peru heeft al strikte maatregelen moeten nemen om het aantal toeristen in goede banen te leiden. Zo worden er sinds 2017 niet meer dan 6.000 toeristen per dag toegelaten. Ook werd het bezoeken van drie belangrijke sites in Machu Picchu in mei 2018 beperkt: de Tempel van de Zon, Tempel van de Condor en de Intihuatana Steen.

Lees ook: Strengere regels ingevoerd om Machu Picchu te bezoeken

President Martin Vizcara plant de eerste van een miljoen bomen. © AFP

Daarbij komt dat de stad alsmaar meer last heeft van modderstromen en bosbranden. Daarom heeft de Peruaanse president Martin Vizcara in januari aangekondigd om een miljoen bomen te planten op een 35.000 hectare groot gebied rondom Machu Picchu. Die bomen moeten modderstromen helpen voorkomen.

Vijf toeristen zijn Peru al uitgezet, een zesde toerist werd gearresteerd en moet zich, in afwachting van zijn proces, om de tien dagen melden. De zes toeristen - vier mannen en twee vrouwen - afkomstig uit Argentinië, Chili, Brazilië en Frankrijk zijn illegaal de Tempel van de Zon binnengegaan, terwijl die niet toegankelijk is voor toeristen. Daarbij brak een stuk van de muur af die op de grond viel en de vloer beschadigde. Ook deden de toeristen hun behoefde in de tempel. Vermoedelijk wilden ze er de nacht doorbrengen. De Tempel van de Zon is een heilige plaats omdat de Inca's er religieuze ceremoniën hielden.De toerist die Peru nog niet mag verlaten zou de hoofdverantwoordelijke voor de schade zijn. Hij zal vervolgd worden voor 'het vernietigen van het culturele erfgoed van Peru'. Indien hij veroordeeld wordt, kan hij een gevangenisstraf van drie tot acht jaar krijgen.Het is niet de eerste keer dat de in de vijftiende eeuw gebouwde Incastad problemen heeft met toeristen die zich niet weten te gedragen. In 2000 werd de zonneklok bijvoorbeeld gedeeltelijk vernield tijdens het filmen van een bierreclame. in 2004 en 2017 werden toeristen gearresteerd voor het beschilderen van de eeuwenoude muren. In 2014 zag het Peruaanse Ministerie van Cultuur zich genoodzaakt om een officiële oproep te doen aan toeristen om niet langer naakt rond te lopen door Machu Picchu. Dit merkwaardige verschijnsel leek een soort trend te worden, maar de Peruanen konden er niet om lachen en vonden het uiterst onrespectvol om de heilige stad zonder kleren te bezoeken. Machu Picchu heeft het momenteel toch al zwaar. Er komen meer toeristen dan de stad verwerken kan en Peru heeft al strikte maatregelen moeten nemen om het aantal toeristen in goede banen te leiden. Zo worden er sinds 2017 niet meer dan 6.000 toeristen per dag toegelaten. Ook werd het bezoeken van drie belangrijke sites in Machu Picchu in mei 2018 beperkt: de Tempel van de Zon, Tempel van de Condor en de Intihuatana Steen. Daarbij komt dat de stad alsmaar meer last heeft van modderstromen en bosbranden. Daarom heeft de Peruaanse president Martin Vizcara in januari aangekondigd om een miljoen bomen te planten op een 35.000 hectare groot gebied rondom Machu Picchu. Die bomen moeten modderstromen helpen voorkomen.