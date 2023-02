Per fiets of per rolstoel: deze reisbureaus bieden avontuur op maat

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week schrijft ze over onafhankelijke nichetouroperators. Kleine reisbureaus met grote kennis.

Alleen maar fietsen

Mountainbikereizen of fietstrips waarbij je wel de bestemming kiest, maar helemaal niets moet plannen, dat is het concept van Stígur. Hotels, routes, maaltijden en verplaatsingen, alles wordt uitgestippeld en geregeld. “Iedereen is welkom: jong en oud, beginners en ervaren rijders, mannen en vrouwen, e-bikers, lycra boys en shorts-people”, klinkt het vrolijk bij oprichters Robin en Steve Withouck, twee broers en mountainbikefanaten.

stigur.be

© Unsplash

Zonder drempel

Voor mensen met een fysieke beperking is een reis uitstippelen niet altijd evident. WeTravel2 organiseert trips op maat voor reizigers die in een rolstoel zitten of slecht ter been zijn. Eigenaar en rolstoelgebruiker Kristof Steegmans startte het bureau vanuit een frustratie over ontoegankelijke hotels, vliegtuigen of bestemmingen. Elke reis die ze aanbieden is door een medewerker uitgetest, van citytrips over cruises tot zelfs wintersport.

wetravel2.eu

© Unsplash

Veertigplus

Wonderways is de eerste Belgische reisorganisatie voor veertigers en vijftigers die met leeftijdsgenoten op trip willen. De oprichters werkten bij touroperator KrisKras en starten nu dit project. In het aanbod: verrassende groepsreizen zoals bergwandelen in Albanië of een kampeerroadtrip in Canada. Om de start te vieren, krijgen de eerste vijf boekers van elke reis een korting van 200 euro per persoon.

wonderways.be

© Unsplash