Maandag kan ook het Louvre eindelijk heropenen, al zal het niet als vanouds zijn. Het museum trof alle mogelijke veiligheidsmaatregelen en mikt tegelijk op een jonger en meer lokaal publiek.

Zo'n 70% van de publieke ruimte, oftewel 45 000 vierkante meter, is opnieuw toegankelijk. Populaire segmenten, zoals de Oudheid met Egypte, blijven geopend. Plaatsen waar het publiek moeilijker in goede banen te leiden valt, blijven voorlopig dicht.

Parkeren voor de Mona Lisa

Op de vloer voor de Mona Lisa plakken nu stationeercirkels om drukte te vermijden. Bezoekers moeten een eigen mondmasker meenemen, desgewenst een verfrissing, en de vestiaire is gesloten. De verplichte vastgelegde routes verlopen volgens eenrichtingsverkeer. Online reserveringen met tijdsslot genieten de voorkeur, maar je kan ook ter plaatse checken of er nog slots vrij zijn. Op 24 juni tikte de teller 12.000 reserveringen aan, voornamelijk in juli.

+40 miljoen verlies

Een bezoekje aan het grootste en meest bezochte museum ter wereld zal ook zonder de hordes Amerikaanse en Aziatische toeristen verlopen die in dit seizoen doorgaans de zalen afdweilen, op zoek naar de Mona Lisa. Het Louvre boekte al meer dan 40 miljoen euro verlies door het coronavirus. Directeur Jean-Luc Martinez verwacht financieel drie moeilijke jaren en pleit voor een 'culturele democratisering', gericht op jongeren en publiek uit de Parijse regio. Hij rapporteert een daling met 80% van de bezoekers, waarvan 75% doorgaans uit het buitenland komt afgezakt, en gokt voor deze zomer op 20 à 30 procent van het normale aantal - maximaal tussen de 4000 en 10.000 bezoekers per dag.

Virtuele trigger

Tijdens de meer dan drie maanden durende sluiting hadden de communicatieteams de tijd om online het virtuele museum op poten te zetten, met veel films, podcasts en games, dat bovendien druk werd bezocht. Het museum hoopt dat dit het grote publiek, en vooral jongeren, zal uitnodigen om het Louvre in relatieve rust te komen exploreren. Er zullen gratis mini-ontdekkingsbezoeken zonder reservering worden opgezet, evenals rondleidingen voor jongeren.

Het museum werkt tevens, samen met het Franse Ministerie van Cultuur, aan een 'transformatieplan'. "We moeten er staan in 2023-2024 en ons voorbereiden op de Olympische Zomerspelen. Meer uren openen en meer zalen, dat is de uitdaging voor 2024", aldus nog directeur Martinez.

