Parijs is van plan om binnen vijf jaar vliegende taxi's in te zetten. De stad zit daarvoor samen met vliegtuigbouwer Airbus. De taxi's zouden de verkeerschaos tijdens de Olympische Spelen van 2024 moeten verlichten.

'Het wordt tijd om de derde dimensie in het woon-werkverkeer in te zetten.' De CEO van Airbus, Guillaume Faury, windt er geen doekjes om: de luchtvaart kan volgens hem helpen om stedelijke verkeersknopen te ontwarren.

Vorige week vond in de Franse hoofdstad de Paris Air Show plaats. Daarin stelde een alliantie van Airbus, de luchthavens van Parijs en het openbaarvervoerbedrijf RATP voor om vliegende taxi's in te zetten tijdens de Olympische Spelen van 2024. Het is de bedoeling dat passagiers rechtstreeks van het vliegtuig kunnen overstappen op een vliegende taxi. Die zou dan een aantal locaties van de Spelen in en rond Parijs aandoen. De taxi's kunnen ook achteraf van nut zijn voor het dagelijkse woon-werkverkeer, luidt het bij Faury.

Maar zo ver is het nog niet. De alliantie start nu een onderzoek naar de haalbaarheid van het plan. Het systeem van de vliegende taxi's wordt VTOL genoemd: Vertical Take-off and Landing. Deze machines kunnen verticaal opstijgen en landen, volgens het principe van een helikopter. Airbus heeft al twee prototypes in die richting ontwikkeld, maar worstelt nog met de factor veiligheid. De toestellen vliegen autonoom, dus zonder piloot.

Het principe van een vliegende taxi is overigens al een tijdje geen sciencefiction meer. Wereldwijd zijn er heel wat start-ups en bedrijven die dergelijke VTOL-systemen aan het testen zijn.