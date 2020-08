De FOD Buitenlandse Zaken heeft weer fors meer reisbestemmingen rood ingekleurd, met name in Frankrijk en Spanje. Onder meer reizen naar de Franse hoofstad Parijs zijn niet langer toegelaten.

Wie daaruit terugkeert, moet net zoals bij alle andere rode zones verplicht twee weken in quarantaine en een coronatest laten afnemen.

Naast Parijs kleuren woensdag nog vijf andere bijkomende departementen in Frankrijk rood. Het gaat om Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Sarthe, Hérault en Alpes-Maritimes. Reizen naar de departementen Bouches-du-Rhône en Frans Guyana waren al verboden en blijven dat ook. Voorts gaan ook achttien bijkomende departementen bij onze zuiderburen van groen naar oranje. Bij een terugkeer uit oranje gebieden, zijn een quarantaine en een coronatest aanbevolen.

Spanje

Ook in Spanje komen er heel wat rode zones bij. Het gaat om de autonome regio's Cantabrië en La Rioja en de provincies Salamanca, Valladolid en Guadalajara. De autonome regio's Aragón, Balearen, Baskenland, Madrid en Navarra, net als de provincies Almeria, Burgos, Soria, Barcelona en Lleida, blijven rood. Ook in Spanje kleurt een klein tiental bijkomende regio's oranje.

Daarnaast zijn voortaan ook reizen naar Andorra verboden, net als reizen naar de Kroatische provincies ¦ibenik-Knin en Split-Dalmatië. Roemenië kleurt nu volledig rood (de regio West was tot dinsdag nog oranje), terwijl in Bulgarije alleen de regio Noordoosten nog rood blijft en Zuidwesten oranje wordt. Tot slot blijft ook Malta nog een verboden reisbestemming.

Wat de oranje zones betreft komen er in Duitsland naast de regio's Darmstadt, Düsseldorf en Arnsberg nog twee bij: Opper-Beieren en Neder-Beieren. In Oostenrijk is ook Salzburg voortaan oranje - de deelstaat sluit aan in het rijtje bij Karinthië, Opper-Oostenrijk, Tirol en Wenen - terwijl Zwitserland nu zestien oranje kantons telt. De kantons Neuchâtel, Schwyz en Zug zijn woensdag aan het lijstje toegevoegd.

Voorts verschijnt Italië ook weer in het lijstje met oranje besmettingen met de noordelijke regio Veneto en staat ook Liechtenstein er nu tussen. Kroatië kent zes bijkomende provincies die oranje zijn gekleurd (Bjelovar-Bilogora, Virovitica-Podravina, Sisak-Moslavina, Primorje-Gorski Kotar, Istrië en Vara¸din), het Verenigd Koninkrijk drie extra gebieden (Angus, Dundee en Glasgow) en Slovakije één bijkomende regio (Bratislava).

