Pajottenland viert Bruegeljaar met tientallen activiteiten

Naar aanleiding van de 450ste verjaardag van de dood van schilder Pieter Bruegel de Oude heeft een tiental organisaties uit het Pajottenland, waaronder het Agentschap Natuur en Bos, Dilbeek en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, 2019 uitgeroepen tot het 'Bruegeljaar'. Er staan tientallen activiteiten op stapel, van fietstochten, banketten, tentoonstellingen, kunstwandelngen, theaterstukken, lezingen tot concerten.

Bruegel had een speciale band met het Pajottenland, omdat hij zeker op het einde van zijn leven regelmatig naar deze streek afzakte om inspiratie op te doen. Verschillende Pajotse landschappen werden verwerkt in zijn tekeningen en schilderijen. Dat is onder meer het geval met de kapel van Sint-Anna-Pede en de molen van Sint-Gertrudis-Pede.

'Menig Pajotter zal je ook kunnen vertellen hoe Bruegel verwerkt zit in ons DNA. Het bier en de feestelijkheden, die op zijn schilderijen te zien zijn, maken nog steeds deel uit van onze regio', aldus de organisatoren op de site www.bruegel2019.be.

Enkele hoogtepunten

Onder de kunstprojecten vermelden we de openluchttentoonstelling 'De Blik van Bruegel. Een reconstructie van het landschap' die van 7 april tot 31 oktober in Dilbeek te zien is langs een wandelparcours van 7 kilometer. Een select groepje internationaal gerenommeerde artiesten kijkt er door middel van eigen interventies met de blik van Bruegel naar het landschap.

'Feast of Fools. Bruegel herontdekt' (van 7 april tot 28 juli) is een tentoonstelling met werken op diverse locaties van Vlaamse en internationale kunstenaars 'die iets met Bruegel' hebben. Op 12 mei wordt in Dilbeek 'een Bruegelse scène' geënsceneerd.

Bruegelwandelingen

Het hele jaar door zijn er wandelingen zoals de Bruegelwandeling in Ternat van Kruikenberg tot Hertigembos of de Kubusroutes in Herne. Er is ook het parcours 'Rondje Bruegelen' dat je kan doen met een scooter, 2 pk of minibus. Ook een busrit met gids is mogelijk.

Op 23 juni is er het 'Bruegels FietsFeest' met ook aandacht voor het horecagebeuren in de regio. In 'Floralia Brussels' zijn van 6 juli tot 5 mei een 20-tal reproducties van schilderijen in echt formaat te zien, omringd met een bloemenkader gemaakt door bekende bloemsierkunstenaars. Er zijn ook tal van lezingen.