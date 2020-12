Dierenpark Pairi Daiza sluit de hotels in het midden van het park voor de komende drie weken. De al gereserveerde overnachtingen voor de eindejaarsperiode worden uitgesteld naar het seizoen 2021, meldt het park.

Het park zegt dat de beslissing is genomen, 'ondanks het feit dat Pairi Daiza op 1 december 2020 nog groen licht kreeg van de lokale autoriteiten om haar resort (waar zo'n 400 personen per nacht kunnen verblijven) te openen in het midden van haar park van maar liefst 70 hectare'. Het park zegt ook dat de voorwaarden en beperkingen die het zelf had opgelegd, 'nochtans perfect de opening van ons resort' verantwoordden en dat alles in lijn lag met de huidige maatregelen in het land.

Bittere nasmaak

Gisteren ontving het park echter een advies van het Nationaal Crisiscentrum, dat Pairi Daiza verbood het park open te stellen voor hotelgasten. Pairi Daiza zegt nog dat de sluiting een bittere nasmaak achterlaat. Ook noemt het park de sluiting onbegrijpelijk. 'Door de opening van het Resort zou elke hotelgast in ons park maar liefst 120 vierkante meter ter beschikking hebben', klinkt het. 'Bovendien is maskerdracht in Pairi Daiza verplicht wanneer social distancing niet gerespecteerd kan worden, een scenario dat gezien bovenstaand cijfer trouwens erg onwaarschijnlijk was.'

Mensen die de komende drie weken in het park zouden logeren, zullen een nieuwe datum krijgen voorgesteld voor het seizoen 2021.

