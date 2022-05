Paaseiland ontvangt weer toeristen vanaf augustus￼

Na een onderbreking van meer dan twee jaar wegens de coronapandemie, zal Paaseiland vanaf 1 augustus opnieuw toeristen toelaten. Dat heeft het Chileense ministerie van Economie en Toerisme vrijdag bekendgemaakt.

Paaseiland bevindt zich in de Stille Oceaan, ongeveer 3.500 kilometer ten westen van de Chileense kust. Het eiland is vooral bekend omwille van de moais, gigantische stenen standbeelden. Momenteel is de toegang tot het eiland nog beperkt. Er is bovendien slechts één vlucht per week naar het eiland. Maar vanaf augustus zouden wekelijks twee à drie vluchten met toeristen worden uitgevoerd.

Toerisme vormde voor de coronacrisis een belangrijke bron van inkomsten voor Paaseiland. De regering stelt wel als voorwaarde dat tachtig procent van de bevolking gevaccineerd moet zijn tegen het coronavirus. Momenteel is ongeveer 73 procent van de 10.000 inwoners ingeënt.

Op Paaseiland is slechts een handval besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Volgens de lokale overheid heeft de pandemie er niet geleid tot ziekenhuisopnames of sterfgevallen.