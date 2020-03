In de bergen, in de stad, aan het water. Voor een antiagingkuur of puur ter ontspanning. Van gastronomisch diëten in Genève tot een ochtendwandeling in de Portugese wolken: vier superdeluxe spahotels uitgetest door onze redactie.

Getest door Nathalie le blanc

Getest door Nathalie le blanc Ideaal als je een klassieke spa wilt combineren met een spectaculair uitzicht over een bruisende stad. Voor wie? Citytrippers met een hart voor architectuur die ook van groen en water houden, en na een dag slenteren door musea en langs etalages graag hun vermoeide ledematen ontspannen in een panoramische spa. De ervaring? Gesofisticeerd. Dat is het eerste woord waar je aan denkt in The Fontenay. In Hanzestad Hamburg is luxe een kwestie van discretie en dit hotel is daar een excellent voorbeeld van. Geen koud, strak design of hippe instagrammable hoekjes, maar elegante meubelen en materialen die je even wilt aanraken omdat ze er zo zacht of luxueus uitzien, en ruimten met veel lucht en licht. Het fonkelnieuwe gebouw aan het Alstermeer ligt in een park, wat betekent dat je vanuit alle hotelkamers uitkijkt op boomkruinen, en vanuit de helft ervan ook een stuk van het meer ziet. Verrassend voor een hotel op tien minuten wandelen van een druk stadscentrum. Een stadsresort, zo positioneert het hotel zich. Een basis voor je avonturen in Hamburg, waar je ook gewoon een hele dag kunt rondhangen als je daar zin in hebt. Als een storm, zoals onlangs Dennis, je binnenhoudt, kun je je met je boek in de sfeervolle bibliotheek parkeren. De spa zit niet, zoals zo vaak, verstopt in de kelder, maar is de kroon op het gebouw. Vanuit elke behandelruimte, de sauna en de rustruimten kijk je uit over de stad en op een stormachtige dag lijkt het alsof je tussen de wolken zwemt. De Alster Ritual-behandeling begint met een full body scrub, die er na stevig wat geschrob afgeregend wordt op het Prestige Vichy Bed, een soort ondiep bad met regenhemel. Een heerlijk lichaamsmasker, gevolgd door een massage met berkenolie, maakt dit een waar streelfeest. Als je, zoals ik, 's morgens een behandeling hebt, is de kans groot dat je je de rest van de dag niet meer kunt losrukken van de rust en de luxe op het dak van het Fontenay. Wat een beetje zonde is, want Hamburg is geweldig. Twee mooie restaurants, een stijlvolle cocktailbar en het feit dat je in de spa ook als dagklant terechtkunt, zorgen er wel voor dat bezoekers en Hamburgers elkaar hier tegenkomen. Insidertip? Sportievelingen zullen zich meteen thuis voelen in The Fontenay, niet alleen wegens het zwembad en de gym, maar ook omdat je op twee stappen van de mooiste looproute van de stad logeert: 7,5 kilometer rond het Alstermeer. In de zomer kun je op het meer ook roeien en suppen. Vanaf 355 euro per nacht, ontbijt 35 euro. thefontenay.com Getest door Elke Lahousse Ideaal als je zowel mentaal als fysiek toe bent aan verstrooiing en ontspanning, weg van de bewoonde wereld, in een adembenemend decor. Voor wie? Roadtrippers die op hun tocht door het Portugese binnenland een luxestop willen houden, of iedereen die warm wordt bij het idee van een bergretraite in een intiem spahotel. De ervaring? Casa de São Lourenço ligt op 1250 meter hoogte in het natuurpark van Serra da Estrela, de hoogste bergketen van het Portugese vasteland. In 1948 opende het verblijf als een pousada, zeventig jaar later werd het getransformeerd tot een vijfsterrenhotel met 21 kamers waar werkelijk alle details kloppen. Van de fles port die klaarstaat om gasten te verwelkomen tot de warme inrichting en de wolken die als een luchtgordijn over de vallei van Zêzere zweven. De architecten die de renovatie uitvoerden, lieten het hotel bewust opgaan in zijn omgeving, waardoor het landschap in elke ruimte een glansrol speelt. Beeld je in: je wordt rustig wakker, trekt de gordijnen open, mist hangt over de vallei. Je start de dag aan het ontbijtbuffet met verse regionale producten, waaronder de beroemde bergkaas queijo da Serra, en neemt plaats aan een tafeltje met panoramisch uitzicht, terwijl de zon langzaam boven de granieten rotsen komt piepen en de witte huizen van het lager gelegen dorpje Manteigas doet oplichten. Van een therapeutische ochtend gesproken. En dan ben je nog niet door de wolken gaan wandelen, of naar de wellness geweest. De spa is absoluut een meerwaarde. Vanuit het verwarmde buitenzwembad of de sauna kijk je uit over de gletsjervallei, wat op een fijne manier denk- en ademruimte creëert. Maar niets zo zalig na een dag in de pure berglucht als een ontspanningsmassage met olie gemaakt van ingrediënten uit de omgeving, zoals jeneverbessen. Wanneer masseuse Barbara in je oor fluistert dat de behandeling erop zit, maar je zo lang mag blijven liggen als je wilt, zijn er twee opties: zachtjes indommelen of bij een kop thee je volgende keuze maken uit het spamenu. Het aanbod is divers, maar de lichaamsmassages zijn de specialiteit, waaronder shirodhara, een massage van vermoeide armen en benen die gecombineerd wordt met lichte yoga en aromatherapie. Dat Casa de São Lourenço een plek is die je al mist terwijl je er nog bent, heeft ook met het interieur te maken. Meubelen van Portugese makers worden afgewisseld met warme accenten in burel, de meest traditionele wolsoort die geproduceerd wordt in de nabije Burel Factory. De wolfabriek en het hotel worden door dezelfde eigenaars uitgebaat en dat merk je: alleen al in het restaurant hangen vijfduizend sterren van burel aan het plafond, die het effect creëren van een sterrenhemel. Er is maar één nadeel aan deze plek: vanuit België reis je er niet zomaar even naartoe. Het hotel ligt niet vlak bij een luchthaven. Maar Portugal is gemaakt voor roadtrips en dit is een machtige plek om halt te houden. Insidertip? De suites zijn prachtig, maar kamer 13, een premium panoramakamer, is onze favoriet. Hoofdkussens te zacht? Maak een andere keuze uit het kussenmenu. Vanaf 190 euro voor een standaardtweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen. casadesaolourenco.pt Getest door Nicolas Balmet Ideaal voor een zalige ontspanningskuur te midden van de wijngaarden van de Champagne, in een helder, geraffineerd en uitgepuurd decor. Voor wie? Voor al wie detox en actie wil combineren. Bijvoorbeeld: gezichtsverzorging en een bezoek aan een wijnkelder, een pilatesles en een ballonvlucht, fitness en 'terug in het zadel (van paard of fiets)', een bubbelbad en een gastronomisch menu... Bijna alles is mogelijk. De ervaring? Destijds hielden vorsten op weg naar hun kroning in Reims hier halt om zichzelf en hun paarden wat rust te gunnen. Een vaste bezoeker was ook Napoleon, die nu als embleem fungeert van het Royal Champagne-resort, dat lid is van de Leading Hotels of the World. Verwijzingen naar de keizer vind je zowel in het restaurant van sterrenchef Jean-Denis Rieubland, waar je dineert tussen 'de vrouwen van zijn (Napoleons) leven', als in de brasserie Bellevue, waar keizerlijke taferelen de muren sieren en het panorama het royale karakter van dit hotel alle eer aandoet. Je kunt er niet naast kijken dat je hier in de Champagne logeert: overal bieden enorme glaspartijen uitzicht op de bekende 'bubbelhuizen' van Epernay en op het dorp Hautvillers, de rustplaats van Dom Pérignon. Gasten omschrijven dit schitterende vijfsterrenresort als 'een amfitheater om het wijngaardspektakel te bewonderen'. Ook de spa baadt in een natuurlijk helder licht dat weerspiegeld wordt in de binnen- en buitenbaden. De dagverzorging vindt plaats in een zacht verlichte cabine waarvan de wanden versierd zijn met bubbels en waar Agatha je ontvangt met een sprankelende glimlach. Op het menu: een huidreiniging met Kos-verzorgingsproducten (er wordt ook gewerkt met het merk Biologique Recherche). Eerst wordt de huid geëxfolieerd met een crème met zeezoutkristallen. Dat voelt wat ruw aan, maar je lichaam ontspant zich snel. Na een lauwe douche volgt een massage met rustgevend effect, dankzij de essentiële oliën met vanille en patchoeli. Het werkt wonderlijk: je huid voelt zijdezacht en 'als nieuw' aan. Zo'n zalige sessie kan naar wens gecompleteerd worden tot een echt 'programma' met activiteiten buiten (tochten te voet, te paard of met de elektrische fiets) of binnen (yoga, fitness met persoonlijke coach enz.). Er worden ook meer specifieke evenementen georganiseerd, zoals fitnessherstellende kuren of - in april dit jaar - een slow weekend met welzijnsspecialiste Rebecca Leffler. Zij geeft deskundig advies, tussen de massage, een behandeling en een workshop 'gezonde keuken' door. De waaier aan mogelijkheden staat hier garant voor kwaliteit.Insidertip? Niet te missen in de 1500 m2 grote sparuimte, ontworpen door Sybille de Margerie, zijn de jacuzzi en het overloopzwembad met uitzicht op de vallei. Aarzel ook niet om in de hotelbar advies te vragen voor een lekker drankje: er is keuze uit niet minder dan 250 champagnevarianten waarvan je kunt genieten in de salon, in de bibliotheek of in het fraaie decor van een van de 47 mooie kamers. Vanaf 399 euro per nacht. royalchampagne.com Getest door Isabelle Willot Ideaal als je jezelf wilt verwennen met een dosis wellness en een gezondheidskuur te midden van een park van 4 hectare en met uitzicht over het Meer van Genève. Voor wie? De formules better-aging van de Nescens-spa zijn bestemd voor 50-plussers die met volle teugen van het leven willen genieten. De kuur met volledige behandeling is het perfecte duwtje in de rug om goede gewoonten aan te leren die je kunt integreren in je dagelijks leven. De ervaring? Een volledige onderdompeling. Het begint al meteen na aankomst. Je spendeert het grootste deel van de tijd in de spa en de wellnessruimte, waar je de sportieve sessies volgt - collectief of met persoonlijke coach - die het ritme van je dag zullen bepalen. De ruimte - met ligstoelen van wit leer die baden in het zachte licht van Medusalampen, een glanzend geoliede parketvloer en smetteloze voile gordijnen - nodigt uit tot introspectie en rust. Het hele team - diëtiste, arts en kinesist-osteopaat die bij de aanvang van je kuur een check-up doen - staat ter beschikking om je te helpen de beoogde resultaten te behalen. Hier hoef je je niet uit te sloven op een looptapijt, noch honger te lijden om snel wat kilo's kwijt te spelen die er binnen de kortste keren weer bij komen. Alles vertrekt van je eigen levensstijl. Het is niet de bedoeling dat je die radicaal omgooit, wel dat je die zachtjes bijschaaft om je beter in je vel te voelen en om vormen van lichaamsbeweging te ontdekken die je leuk vindt en die je kunt blijven beoefenen als je weer thuis bent. Je komt tenslotte naar hier om jezelf een plezier te doen. Daarom staan op het programma ook spasessies, wrappings en Nescens-lichaamsmassages die tegelijk ontgiften en zorgen voor een diep gevoel van ontspanning, dankzij de behandeling met lymfedrainerende zuignapjes. Kers op de taart zijn de heerlijke menu's van sterrenchef Eric Canino, die zowel diëtisch als gastronomisch zijn.Insidertip? La Réserve herbergt ook de Tsé-Fung van Frank Xu, het enige Chinese restaurant met een Michelinster in Zwitserland. Wil je 100% focussen op je kuur, vraag dan een kamer in dezelfde vleugel als de spa. Daar bevindt zich ook het café Lauren, waar je kunt ontbijten en lunchen. 's Avonds kun je eten in je kamer. Maar doe dat het liefst niet te laat, zodat je optimaal geniet van een weldoende nachtrust. Break Nescens Better-Aging (4 dagen), 3016 euro per persoon, inclusief maaltijden, exclusief logies. Dubbele kamer vanaf 425 euro. lareserve-geneve.com