Dankzij een oude postkaart is de exacte plek ontdekt waar Vincent van Gogh vlak voor zijn dood zijn laatste werk schilderde. De locatie van 'Boomwortels' ligt vlakbij de herberg in Auvers-sur-Oise waar hij toentertijd verbleef.

Verbazend genoeg is zelfs de exacte boomstronk uit het laatste werk nog herkenbaar aanwezig. Wouter van der Veen, wetenschappelijk directeur van het Institut Van Gogh in Auvers-sur-Oise vond onlangs een oude prentbriefkaart uit 1900-1910 met een afbeelding van een met boomstammen en wortels begroeide heuvelrand die hem wel erg hard deed denken aan het doek van Van Gogh.

© Collectie Van Gogh Museum

Samen met de onderzoekers van het Van Gogh Museum concludeerde hij dat het zeer waarschijnlijk om dezelfde plek gaat. De vorm van de heuvelrand, de wortels en hun onderlinge verhouding, de samenstelling van de grond en de steile kalksteenwal zijn identiek. Het zonlicht in het schilderij komt overeen met dat aan het einde van de middag. Op die manier kan ook de indeling van de dag - die eindigde met de wanhoopsdaad - in kaart worden gebracht.

© Arthénon

De plek werd onthuld in het bijzijn van de algemeen directeur van het Van Gogh Museum en de achterkleinzoon van Vincents broer Theo en is ook voor het grote publiek toegankelijk.

