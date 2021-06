Nu klimaatverandering koraalriffen over de hele wereld bedreigt, hebben natuurbeschermers in Latijns-Amerika een onverwachte bondgenoot gevonden voor behoud van het rif: de verzekeringssector.

Het Meso-Amerikaans Koraalrif - het op één na grootste rif ter wereld, dat loopt van Zuid-Mexico tot aan Honduras - wordt binnenkort gedekt door twee verzekeringspolissen. De verzekering zal na een orkaan reparaties aan het rif vergoeden en de schoonmaak van puin financieren.

Tien jaar nadat experts voor het eerst het idee van een koraalverzekering opvatten, sloot de Mexicaanse deelstaatregering van Quintana Roo in 2019 voor het eerst zo'n verzekeringspolis af. Het ging toen om riffen in de buurt van de toeristische badplaats Cancun.

Bescherming van waterleven

Nu krijgt dat voorbeeld navolging door het Mesoamerican Reef Fund (MAR-fonds). De organisatie verzekert binnenkort verschillende locaties in Mexico, Guatemala, Belize en Honduras. De verzekering wordt bekostigd met subsidiegeld van het InsuResilience Solutions Fund, dat door de Duitse overheid wordt ondersteund.

'Hoe belangrijk dit is op een schaal van 0 tot 10? Ik zou zeggen 10', zegt Claudia Ruiz, coördinator van het Reef Rescue Initiative bij MAR, dat zich inzet voor behoud en duurzaam gebruik van het Meso-Amerikaanse koraal. 'Je helpt niet alleen de biodiversiteit van het koraal, maar ook de kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van het rif.'

Koraalriffen zijn essentieel voor de bescherming van het waterleven en de bescherming van de kustlijn tegen stormen. Maar vanwege klimaatverandering worden veel riffen bedreigd door vervuiling en steeds warmere oceanen. Die twee factoren leiden tot verbleking van koraal, waarbij ziek koraal de kleurrijke algen die erop leven verdrijft, waardoor de kans groter wordt dat het koraal sterft.

'De riffen verkeren in zeer slechte staat', zegt Fernando Secaira van de Mexicaanse tak van milieuorganisatie The Nature Conservancy (TNC). 'We hebben hier in de Mexicaanse Caraïben al 80 procent van het koraal verloren.'

Snel geld

Hoewel gezond rif kan herstellen van een orkaan, maakt klimaatverandering dat moeilijker, zeggen wetenschappers. Wat dan kan helpen is een snelle financiering om na stormen puin te verwijderen en gebroken koralen weer aan elkaar te bevestigen.

Verzekeraars wereldwijd bieden steeds vaker polissen aan die aan klimaatverandering gerelateerde bedreigingen dekken, zoals overstromingen of bosbranden. In de plaats van de daadwerkelijke schade af te wachten, betaalt de verzekering uit als een vooraf bepaalde grens wordt overschreden, bijvoorbeeld van de hevigheid van een orkaan of overstroming. Op die manier kan het benodigde herstelgeld sneller worden uitbetaald.

'Dagen of enkele weken maken een enorm verschil. Echt snelle uitbetaling is dus heel waardevol', zegt Simon Young, klimaatspecialist bij verzekeringsmaatschappij Willis Towers Watson, die samenwerkt met het MAR-Fonds. 'Het traditionele financieringsmodel voor natuurbehoud staat dat alleen niet toe', voegt hij toe.

Mangroven

Toch hebben sommige milieuactivisten twijfels over de nieuwe aanpak. Zo stelt Jorge Herrera, mariene bioloog en specialist Kustecosystemen bij het Mexicaanse wetenschappelijke instituut CINVESTAV, dat orkanen niet het grootste probleem zijn voor de bedreigde riffen in de regio.

De inspanningen voor natuurbehoud zijn volgens Herrera te veel gericht op koraal en te weinig op mangroven, zeegrassen en andere minder opvallende maar essentiële delen van kustecosystemen. 'Een verzekering moet dat hele systeem omvatten, niet alleen het rif', zegt Herrera.

De personen die zijn betrokken bij de nieuwe verzekering, hebben al gezegd dat het hier om een eerste stap gaat en er gewerkt wordt aan een soortgelijke verzekering voor mangroven. De mangrovebossen absorberen grote hoeveelheden broeikasgasuitstoot, dienen als kweekvijvers voor vis en beschermen kustgebieden tegen vloedgolven.

Herstel is mogelijk

The Nature Conservancy, de organisatie van Fernando Secaira, ontwierp trainingen voor de brigades die na een orkaan het rif moeten herstellen. Na eerdere stormen konden koraalfragmenten worden teruggewonnen en gebruikt voor reparaties, vertelt Sercaira. Dat toont aan dat het een kosteneffectieve manier is om rif te herstellen.

Dergelijke brigades in Puerto Morelos, in de deelstaat Quintana Roo, hebben in de veertig dagen nadat orkanen Delta en Zeta in 2020 kort na elkaar aan land kwamen, zo'n vijftienduizend koraalkolonies gerepareerd, vertelt Secaira.

Volgens verzekeraar Young was het relatief eenvoudig om de risico's van verschillende categorieën orkanen te kwantificeren. Dat maakte het gemakkelijker om verzekeringen tegen een goede prijs uit te werken. 'Ik denk niet dat een verzekering tegen elke prijs noodzakelijkerwijs een goede afweging is, maar tegen de juiste prijs kan het dat zeker zijn.'

Het Meso-Amerikaans Koraalrif - het op één na grootste rif ter wereld, dat loopt van Zuid-Mexico tot aan Honduras - wordt binnenkort gedekt door twee verzekeringspolissen. De verzekering zal na een orkaan reparaties aan het rif vergoeden en de schoonmaak van puin financieren.Tien jaar nadat experts voor het eerst het idee van een koraalverzekering opvatten, sloot de Mexicaanse deelstaatregering van Quintana Roo in 2019 voor het eerst zo'n verzekeringspolis af. Het ging toen om riffen in de buurt van de toeristische badplaats Cancun.Nu krijgt dat voorbeeld navolging door het Mesoamerican Reef Fund (MAR-fonds). De organisatie verzekert binnenkort verschillende locaties in Mexico, Guatemala, Belize en Honduras. De verzekering wordt bekostigd met subsidiegeld van het InsuResilience Solutions Fund, dat door de Duitse overheid wordt ondersteund.'Hoe belangrijk dit is op een schaal van 0 tot 10? Ik zou zeggen 10', zegt Claudia Ruiz, coördinator van het Reef Rescue Initiative bij MAR, dat zich inzet voor behoud en duurzaam gebruik van het Meso-Amerikaanse koraal. 'Je helpt niet alleen de biodiversiteit van het koraal, maar ook de kustgemeenschappen die afhankelijk zijn van het rif.'Koraalriffen zijn essentieel voor de bescherming van het waterleven en de bescherming van de kustlijn tegen stormen. Maar vanwege klimaatverandering worden veel riffen bedreigd door vervuiling en steeds warmere oceanen. Die twee factoren leiden tot verbleking van koraal, waarbij ziek koraal de kleurrijke algen die erop leven verdrijft, waardoor de kans groter wordt dat het koraal sterft.'De riffen verkeren in zeer slechte staat', zegt Fernando Secaira van de Mexicaanse tak van milieuorganisatie The Nature Conservancy (TNC). 'We hebben hier in de Mexicaanse Caraïben al 80 procent van het koraal verloren.'Hoewel gezond rif kan herstellen van een orkaan, maakt klimaatverandering dat moeilijker, zeggen wetenschappers. Wat dan kan helpen is een snelle financiering om na stormen puin te verwijderen en gebroken koralen weer aan elkaar te bevestigen.Verzekeraars wereldwijd bieden steeds vaker polissen aan die aan klimaatverandering gerelateerde bedreigingen dekken, zoals overstromingen of bosbranden. In de plaats van de daadwerkelijke schade af te wachten, betaalt de verzekering uit als een vooraf bepaalde grens wordt overschreden, bijvoorbeeld van de hevigheid van een orkaan of overstroming. Op die manier kan het benodigde herstelgeld sneller worden uitbetaald.'Dagen of enkele weken maken een enorm verschil. Echt snelle uitbetaling is dus heel waardevol', zegt Simon Young, klimaatspecialist bij verzekeringsmaatschappij Willis Towers Watson, die samenwerkt met het MAR-Fonds. 'Het traditionele financieringsmodel voor natuurbehoud staat dat alleen niet toe', voegt hij toe.Toch hebben sommige milieuactivisten twijfels over de nieuwe aanpak. Zo stelt Jorge Herrera, mariene bioloog en specialist Kustecosystemen bij het Mexicaanse wetenschappelijke instituut CINVESTAV, dat orkanen niet het grootste probleem zijn voor de bedreigde riffen in de regio.De inspanningen voor natuurbehoud zijn volgens Herrera te veel gericht op koraal en te weinig op mangroven, zeegrassen en andere minder opvallende maar essentiële delen van kustecosystemen. 'Een verzekering moet dat hele systeem omvatten, niet alleen het rif', zegt Herrera.De personen die zijn betrokken bij de nieuwe verzekering, hebben al gezegd dat het hier om een eerste stap gaat en er gewerkt wordt aan een soortgelijke verzekering voor mangroven. De mangrovebossen absorberen grote hoeveelheden broeikasgasuitstoot, dienen als kweekvijvers voor vis en beschermen kustgebieden tegen vloedgolven.The Nature Conservancy, de organisatie van Fernando Secaira, ontwierp trainingen voor de brigades die na een orkaan het rif moeten herstellen. Na eerdere stormen konden koraalfragmenten worden teruggewonnen en gebruikt voor reparaties, vertelt Sercaira. Dat toont aan dat het een kosteneffectieve manier is om rif te herstellen.Dergelijke brigades in Puerto Morelos, in de deelstaat Quintana Roo, hebben in de veertig dagen nadat orkanen Delta en Zeta in 2020 kort na elkaar aan land kwamen, zo'n vijftienduizend koraalkolonies gerepareerd, vertelt Secaira.Volgens verzekeraar Young was het relatief eenvoudig om de risico's van verschillende categorieën orkanen te kwantificeren. Dat maakte het gemakkelijker om verzekeringen tegen een goede prijs uit te werken. 'Ik denk niet dat een verzekering tegen elke prijs noodzakelijkerwijs een goede afweging is, maar tegen de juiste prijs kan het dat zeker zijn.'