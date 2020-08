In het Nationaal park van Virunga, in het oosten van de Democratische Republiek Congo, is een gorilla geboren. Het is al de tiende berggorilla die dit jaar wordt geboren in het park.

Het dier kreeg de naam Safi mee. Het Congolees natuurinstituut is optimistisch over het voortbestaan van de soort. Er leven meer dan 800 van deze dieren in de regio, die wordt geteisterd door gewapende conflicten en stroperij.

Toeristen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor het park. Per persoon betaal je zo'n 500 dollar voor een bezoek aan de apen in hun natuurlijke habitat. Dat geld wordt gebruikt voor het onderhoud en de bescherming van het park en z'n bewoners. Het is dus de vraag of het terugvallen van die inkomsten ook gevolgen zal hebben voor de veiligheid van de dieren.

