François Pinault, de oprichter van de Franse luxegroep Kering, zal nog even moeten wachten op zijn museum in de voormalige handelsbeurs van Parijs. De renovatie van het gebouw is bijna klaar, maar de coronacrisis gooit roet in het eten.

De gerenommeerde Japanse architect Tadao Ando en heel wat arbeiders werkten de voorbije maanden ontzettend hard aan de renovatie van de oude handelsbeurs in Parijs. Die wordt namelijk de nieuwe thuis voor de kunstverzameling van François Pinault, de stichter van luxegroep Kering, die onder andere Gucci, Saint Laurent en Balenciaga in z'n portefeuille heeft.

Lees ook: Hoe het legendarische luxewarenhuis La Samaritaine voor een renaissance zorgt

Door de maatregelen om de coronacrisis in te dijken, kunnen de voorbereidingen niet verdergezet worden en wordt de opening van het museum verschoven naar het voorjaar van 2021. Normaalgezien stond in juni van dit jaar de eerste expo al gepland. De verbouwing van de oude handelsbeurs, die zich in het tiende arrondissement bevindt, kostte naar verluidt al 170 miljoen dollar. Een van de ingrepen waar die miljoenen werden ingepompt, is een betonnen cilinder vlak onder de koepel, met als resultaat drieduizend vierkante meter exporuimte. Welke kunstwerken er tentoongesteld zullen worden is nog een geheim, maar Pinault verzamelt al veertig jaar lang werk van kunstenaars zoals Cindy Sherman, Albert Oehlen, Jeff Koons, Damien Hirst, Takashi Murakami en Louise Bourgeois.

© GF/M.TETARD

Niet zonder slag of stoot

De komst van het museum in Parijs heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. In 2005 plande Pinault een privémuseum op het Île Seguin, een eiland in de Seine, maar die plannen werden nooit tot uitvoering gebracht. Hij opende in de plaats daarvan musea in het Palazzo Grazzi en Punta della Dogana in Venetië om zijn kunstcollectie tentoon te stellen. Dat werd hem niet in dank afgenomen door zijn landgenoten. Toen Bernard Arnault, de CEO van Louis Vuitton, in 2014 de deuren opende van de Louis Vuitton Foundation in Parijs, kon Pinault niet achterblijven met een eigen museum in de Franse hoofdstad. In 2016 kondigde hij zijn nieuw project aan: de renovatie van de voormalige handelsbeurs tot een prestigieus kunstmuseum. Deze keer liet hij er geen gras over groeien en gaf de tachtiger in 2017 al het startschot voor de verbouwing van het gebouw.

Net voor ze de laatste hand konden leggen aan de renovatie, ging Frankrijk in lockdown en werd de afwerking onmogelijk omwille van de social distancing-maatregelen. Het is dus nog een jaar extra wachten tot we de privécollectie van de miljardair kunnen bezichtigen.

boursedecommerce.fr

De gerenommeerde Japanse architect Tadao Ando en heel wat arbeiders werkten de voorbije maanden ontzettend hard aan de renovatie van de oude handelsbeurs in Parijs. Die wordt namelijk de nieuwe thuis voor de kunstverzameling van François Pinault, de stichter van luxegroep Kering, die onder andere Gucci, Saint Laurent en Balenciaga in z'n portefeuille heeft. Door de maatregelen om de coronacrisis in te dijken, kunnen de voorbereidingen niet verdergezet worden en wordt de opening van het museum verschoven naar het voorjaar van 2021. Normaalgezien stond in juni van dit jaar de eerste expo al gepland. De verbouwing van de oude handelsbeurs, die zich in het tiende arrondissement bevindt, kostte naar verluidt al 170 miljoen dollar. Een van de ingrepen waar die miljoenen werden ingepompt, is een betonnen cilinder vlak onder de koepel, met als resultaat drieduizend vierkante meter exporuimte. Welke kunstwerken er tentoongesteld zullen worden is nog een geheim, maar Pinault verzamelt al veertig jaar lang werk van kunstenaars zoals Cindy Sherman, Albert Oehlen, Jeff Koons, Damien Hirst, Takashi Murakami en Louise Bourgeois. De komst van het museum in Parijs heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. In 2005 plande Pinault een privémuseum op het Île Seguin, een eiland in de Seine, maar die plannen werden nooit tot uitvoering gebracht. Hij opende in de plaats daarvan musea in het Palazzo Grazzi en Punta della Dogana in Venetië om zijn kunstcollectie tentoon te stellen. Dat werd hem niet in dank afgenomen door zijn landgenoten. Toen Bernard Arnault, de CEO van Louis Vuitton, in 2014 de deuren opende van de Louis Vuitton Foundation in Parijs, kon Pinault niet achterblijven met een eigen museum in de Franse hoofdstad. In 2016 kondigde hij zijn nieuw project aan: de renovatie van de voormalige handelsbeurs tot een prestigieus kunstmuseum. Deze keer liet hij er geen gras over groeien en gaf de tachtiger in 2017 al het startschot voor de verbouwing van het gebouw. Net voor ze de laatste hand konden leggen aan de renovatie, ging Frankrijk in lockdown en werd de afwerking onmogelijk omwille van de social distancing-maatregelen. Het is dus nog een jaar extra wachten tot we de privécollectie van de miljardair kunnen bezichtigen. boursedecommerce.fr