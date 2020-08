In de nacht van zaterdag op zondag kwam het tot geweld en plunderingen in Chicago. Om de toegang tot het centrum te beperken werden (spoor) wegen afgesloten, maar ook de talloze bruggen opengezet. Dat leverde heel aparte beelden op van de Amerikaanse stad.

Een schietincident tussen de politie en een man bracht een massa op de been die plunderend door de straten trok en het aan de stok kreeg met de politie. Er brak chaos uit in het centrum en verschillende wijken van de stad. Meer dan honderd mensen werden gearresteerd, minstens drie agenten raakten gewond.

De politie besloot daarop de stad minder toegankelijk te maken. Van maandag op dinsdag werd een deel van Lake Shore Drive gesloten, verschillende snelweghellingen werden geblokkeerd, bruggen gingen omhoog en treindiensten werden opgeschort in grote delen van Chicago om de toegang tot het centrum te beperken. Het plan werd ook al gebruikt bij de plunderingen en onrust eerder deze zomer, na de dood van George Floyd in Minneapolis.

© Getty Images/iStock

