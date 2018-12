Opbouw van de grote moskee in Mosul gestart

De al-Noerimoskee ligt in Mosul in het noorden van Irak en werd in juni 2017 vernietigd, drie jaar nadat het kalifaat er was afgekondigd door de terreurmilitie IS.

De moskee dateert uit de twaalfde eeuw. Kenmerkend was haar scheve minaret, die haar de bijnamen 'al-Hadba' (De Gekromde) en 'De Scheve Toren van Mosul' opleverde.

Mosul en zijn moskee waren een belangrijk bastion van IS. In de moskee riep IS-leider Ibrahim Aboe Bakr al-Baghdadi in 2014 het kalifaat uit. In juni 2017 werd de moskee vernietigd. Volgens het Iraakse leger werd ze opgeblazen door IS-militanten - wat ze ook op andere locaties deden -, terwijl volgens de terreurmilitie het bouwwerk werd vernield bij een luchtaanval van de internationale coalitie tegen IS.

Uiteindelijk kon het Iraakse leger in juli 2017 Mosul heroveren. De heropbouw van de moskee zal naar verwachting vijf jaar duren. Er komt ook een museum over de geschiedenis van het gebedshuis.

De reconstructie is mogelijk dankzij onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, die 50,4 miljoen dollar (44,6 miljoen euro) schenken. Een akkoord daarover werd in april ondertekend.