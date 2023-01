Op zoek naar warmte: drie hotels met open haard

Reisjournaliste Veerle Helsen trekt de wereld rond en speurt elke week naar de beste tips voor trips. Deze week zoekt ze de warmte op in drie hotels met open haard.

Normandische tips

Een oude molen in het zuiden van Normandië werd door architectenkoppel Samantha Houvette en Lucas Madani getransformeerd tot weekendhuis dat je per twee, drie, vier of vijf kamers kunt boeken. Het is zo’n plek waar je zonder problemen een hele dag wegzakt in de zetel aan de open haard terwijl de regen op de ramen tikt. De omgeving researchen is niet nodig, op de website vind je tips in verrassende lijstjes.

Vanaf 1000 euro voor vier per twee nachten, lemoulindebellequeue.com

Manhattan op het menu

De lobby van The Ludlow op de Lower East Side in New York is er eentje om in te blijven hangen, en ook een bezoek waard als je er niet logeert. Leren sofa’s, Marokkaanse tapijten en een open haard die in de winter altijd brandt. De sfeer is helemaal ‘jaren 70 bohemian cool’ en trekt zowel toeristen als locals aan. Welke cocktail absoluut te bestellen in de lobbybar? De Manhattan, natuurlijk.

Vanaf 231 euro voor een tweepersoonskamer, ludlowhotel.com

© GF

Thuis in Zweden

Ett Hem betekent ‘een thuis’ in het Zweeds en zo voelen alle ruimtes in dit boetiekhotel in Stockholm ook aan. Ze werden ingericht door de Britse interieurontwerpster Ilse Crawford en haar stempel is helemaal te herkennen in de leesruimte met open haard. Ett Hem heeft ook een uitgebreide bibliotheek, die regelmatig wordt aangevuld door de eigenaars van het hotel.

Vanaf 353 euro voor een tweepersoonskamer, etthem.se