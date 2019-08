Japan is voor de modale westerling een heel apart land. Vooral wie naar Tokio trekt, heeft het gevoel een nieuw universum te betreden. Geen betere plek om de experimenteertour op te gaan dus. Zes ervaringen op een rijtje.

Dans met Kawaii-monsters

In het Harajuku-district in Tokio's Shibuya bevindt zich op de vierde etage van een winkelcentrum het Kawaii Monster Café. Het concept is ontsproten aan de speciale geest van Sebastian Masuda, wereldwijd bekend als de oprichter van Harajuku Kawaii-cultuur, oftewel de schattigheidscultuur. Bekende voorbeelden daarvan zijn Hello Kitty en Pokémon. In het Kawaii Monster Cafe word je verwelkomd door de vijf Monster Girls (Sweet Baby, Selfish Dolly, Happy Candy, Sexy Nasty en Moody Crazy) die je meenemen naar een van de vier kleurrijke themaruimtes. In het hartje van het restaurant staat een enorme carrousel waar een show plaatsvindt en telkens één gelukkige toeschouwer wordt gewenkt om mee te doen.

Drink een latte met een uil

Tokio staat bekend om zijn dierencafés, waar Japanners - die doorgaans geen plek hebben voor huisdieren in hun stadsappartement - tijd kunnen doorbrengen met huisdieren zonder alle bijkomende verplichtingen. Er is voor ieder wat wils: van fluffy konijntjes tot minder knuffelbare reptielen. Vogelliefhebbers kunnen maar beter naar een owl café, waar bezoekers een uur de tijd krijgen om de vogels op hun arm te houden en ze te aaien. In het Akihabara-district, ook wel 'Electric Town' in het Engels genoemd, vind je café Owl no Mori, waar je niet hoeft te reserveren om de indoor jungle te betreden.

Laat je bedienen in een butler- of meidencafé

Ook de zogenaamde Maid Cafés vind je in Akihabara, het manga- en anime-cultuurcentrum van Tokio. Meidencafés zijn een soort cosplay cafés waar serveersters verkleed zijn als traditionele Franse dienstmeisjes en de gasten verwelkomen alsof ze in hun eigen huis zijn. In tegenstelling tot sommige misplaatste verwachtingen zijn Maid Cafés niet gericht op 'happy endings' en zijn ze voor alle leeftijden en genderidentiteiten. Deze dames zijn er louter voor onschuldig vermaak zoals een bord- of kaartspel of een korte dansopvoering.

In een butlercafé staan mannen in butleruniformen je op te wachten. Ze nemen je jas aan en begeleiden je naar een gepersonaliseerd tafeltje. Hier is het de bedoeling dat je je buitengewoon rijk waant en je inbeeldt dat je terugkeert naar je landhuis voor een 'afternoon tea' of een uitgebreid diner. In Ikebukuro kan je naar Otome Road gaan, de straat die bekend staat om haar butlercafés, kledingwinkels en anime-shops.

Verblijf in een capsulehotel

In een capsulehotel slaap je in een 'kamer' van ongeveer twee meter lang, één meter breed en één meter hoog. Maar laat je niet afschrikken: in veel hotels zijn de capsules voorzien van een televisie, radio, wekker, leeslamp én airconditioning. Wel moet je de nabijheid van andere hotelgasten verdragen, want de hokjes zijn boven en naast elkaar geplaatst, soms aan beide zijden van de gang. De capsules worden doorgaans afgesloten met een rolgordijn of een deur zonder slot. Gelukkig krijgen de gasten van deze minimalistische hotels ook een locker om persoonlijke spullen op te bergen. En net als in de meeste Japanse hotels krijg je een yukata - een soort pyjama of badjas - en slippers om je binnen het hotel te verplaatsen.

Boek een ticket voor een robotshow

Een van de meest dolgedraaide plekken in Tokio is het Robot Restaurant in Shinjuku, Tokyo. Volgens menig recensent is het niet aan te raden om er te eten, maar wel om de robotcabaret bij te wonen. Al meteen in de inkomhal valt de gekte je op het hoofd: oneindig veel regenbooglichtjes flikkeren je de discosfeer in. In de wachtruimte word je geëntertaind door muzikanten gehuld in Android-achtige pakken die je klaarstomen voor de knallende show die zal volgen. In de volgende ruimte neemt het publiek dan plaats rond het gebeuren, dat bestaat uit een indrukwekkende mix van muziek, sketches en dansjes, uitgevoerd door figuren die het midden houden tussen robots en monsters.

Speel Pachinko (tot het ochtendgloren)

Pachinko is een enorm populair gokspel in Japan, waar het dagelijks door meer dan 10 miljoen mensen wordt gespeeld. Wanneer je door Tokio wandelt en plots overspoeld wordt door een explosie aan lawaai, dan bestaat er een grote kans dat je voor de open deuren van een Pachinko-hal bent beland. Voor je het weet zijn de deuren weer dicht en ben je verlost van de overdaad aan knipperlicht en schetterende geluiden, maar ga toch maar eens een kijkje nemen. Toegegeven, het zal een tijdje duren voor je het spel van de slotmachines door hebt, maar ondertussen krijgen je ogen en oren er wel rijkelijk van langs.