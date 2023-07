Op strandvakantie naar Bangladesh? Het land wil ‘blauw toerisme’ promoten

De meeste mensen associëren Bangledesh eerder met sloppenwijken dan met strandvakanties, maar daar wil het land verandering in brengen. De toeristische dienst is van plan het land op de kaart te zetten als nieuwe strandbestemming. Het krijgt daarbij de hulp van de VN.

Blauw toerisme, dat is de noemer waaronder de Verenigde Naties (VN) toerisme aan de kust of zee beschrijven. Het is anders dan traditioneel toerisme in die zin dat het munt slaat uit de zeeën en oceanen om een land in plaats van enkel het land zelf te promoten.

Kusttoerisme heeft een enorm marktsegment in handen. Wereldwijd is het goed voor vijf procent van het bruto binnenlands product en zes tot zeven procent van de tewerkstelling. Tegen 2030 verwachten de VN dat nogmaals 1,5 miljoen mensen een baan zullen vinden in de toeristische sector.

“Blauw toerisme” is geen nieuw concept. Pas recent heeft ook een land als Bangladesh het potentieel ervan ingezien. Het kan helpen om buitenlands geld binnen te brengen en om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken tegen 2030.

Volgens de Asian Development Bank (ADB) kan dit voor Bangladesh een van de grootste geldbronnen binnen toerisme worden. In 2015 heeft blauw toerisme al 6,2 miljard dollar binnengebracht, wat neerkomt op 3 procent van het bbp.

Nieuwe stranden

Het zeegebied in Bangladesh beslaat 207.000 vierkante kilometer. Het land heeft een kustlijn van 580 kilometer. Ook de industrie kan rekenen op een enorm gebied van 200 nautische mijlen. Die cijfers betekenen een ongeziene kans voor Bangladesh om zijn “blauwe economie” te laten groeien.

Voor de kust van Bangladesh bevinden zich 75 grote en kleinere eilanden. Die zijn zeer biodivers en worden gezien als toeristische sites. Koraalriffen, zandstranden en mangroves zijn slechts enkele voorbeelden van het rijke aquatische leven.

Momenteel zijn deze zones gekenmerkt door vijf nationale parken, tien beschermde bossen met wilde dieren en zeventien beschermde gebieden voor vissen. “Die kunnen benut worden binnen de toeristische industrie. Recent nog zijn nieuwe stranden ontdekt. Dat kan de sector doen uitbreiden en diversifiëren”, oordelen de Verenigde Naties.

Van ecotoerisme tot spiritueel reizen

De Bengalese overheid introduceert, samen met private spelers, manieren om het toerisme te promoten sinds 2015. Daarvoor heeft het al twee keer op rij een vijfjarenplan aangekondigd. Daarnaast heeft de minister van Buitenlandse Zaken een “Cel voor de Blauwe Economie” opgericht in 2017. Ook in andere beleidsplannen, zoals het Perspectiefplan-2041 en het Deltaplan-2100, komt het thema terug.

Sinds maart 2019 varen er cruiseschepen tussen Bangladesh en India. In de regio met het langste strand ter wereld, Cox’s Bazaar, heeft de sector drie toeristische parken aangelegd, waaronder een park gericht op ecotoerisme. De Bengalese dienst voor toerisme heeft nog 255 andere toeristische sites op het oog om te ontwikkelen, in 11 clusters.

Niet enkel ecotoerisme kan hiermee gepromoot worden. Ook spiritueel toerisme of bedevaarten, bezoeken aan archeologische sites, bestemmingen voor sport- en avontuur en ook eilandhoppen en strandtoerisme. De toeristische dienst wil dertien van de eilanden voor de kust van Bangladesh “zo snel mogelijk ontwikkelen”.

Sinds eind 2022 werkt het land hiervoor samen met het Accelerator Lab van de Verenigde Naties. De bedoeling is om samen onderzoek te doen naar toeristische trekpleisters in het land, en zo nog meer kansen te vinden voor blauw toerisme in Bangladesh.