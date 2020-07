Drie apps die je uitstap net dat tikkeltje interessanter maken.

WarmCold

Vincent Schroeven van creatief bureau Hurae zocht een manier om de coronawandelingen met zijn kinderen op te leuken. Zijn app vertelt daarom in plaats van de kortste route naar je eindbestemming of je in de juiste richting gaat (warm) dan wel de foute (koud), net zoals het bekende kinderspelletje.

Spoorzoeker

Stoot je tijdens je boswandeling op een pootafdruk, etensresten of vermoedelijke slaapplaats van een dier? Deze app helpt je de sporen te ontleden en te achterhalen van welk dier die zouden kunnen zijn. Werkt zelfs op basis van uitwerpselen, al klinkt dat plots een stuk minder romantisch.

Geocaching

Dit jaar bestaat geocaching twintig jaar, dus geen beter moment om je te verdiepen in de onlineschattenjacht die wereldwijd razend populair is. Met behulp van de app en gps-coördinaten ga je op zoek naar geocaches, zeg maar verstopte schatten, die verspreid liggen over het hele land. Telkens opnieuw een verrassing, want je weet nooit waar je eigenlijk naar op zoek bent.

Alle apps zijn beschikbaar in de App Store en via Google Play.

Vincent Schroeven van creatief bureau Hurae zocht een manier om de coronawandelingen met zijn kinderen op te leuken. Zijn app vertelt daarom in plaats van de kortste route naar je eindbestemming of je in de juiste richting gaat (warm) dan wel de foute (koud), net zoals het bekende kinderspelletje. Stoot je tijdens je boswandeling op een pootafdruk, etensresten of vermoedelijke slaapplaats van een dier? Deze app helpt je de sporen te ontleden en te achterhalen van welk dier die zouden kunnen zijn. Werkt zelfs op basis van uitwerpselen, al klinkt dat plots een stuk minder romantisch. Dit jaar bestaat geocaching twintig jaar, dus geen beter moment om je te verdiepen in de onlineschattenjacht die wereldwijd razend populair is. Met behulp van de app en gps-coördinaten ga je op zoek naar geocaches, zeg maar verstopte schatten, die verspreid liggen over het hele land. Telkens opnieuw een verrassing, want je weet nooit waar je eigenlijk naar op zoek bent.