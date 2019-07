Op roadtrip in Spanje: vijf geheime plekken om bij weg te dromen

Banketbakker Dulce de Leche is een begrip in Valencia en ver daarbuiten, ook onder toeristen. Er is geen enkele reisblogger die Dulce de Leche niet al een paar keer getipt heeft. Aan de andere kant zit je er ook nooit níet naast een local met een boek, een gezellige baby in de kinderwagen en/of een goede vriend. Een allemans-favoriet dus, de pastelería die Dulce de Leche is. Terecht ook! Het Dulce de Leche boutique café - de originele Dulce de Leche zit wat verderop in de stad - vind je in de wijk Russafa en je eet er oprecht de lekkerste en meest goddelijk ogende taarten en broodjes en scones en muffins van allemaal. En de buurt lonkt. Je zoete koek of hartige taart meenemen naar het park is een goed plan.

Dulce de Leche (Boutique Café Pastelería) Carrer de Jesús 71, Valencia

www.pasteleriadulcedeleche.com