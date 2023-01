Op roadtrip door de champagnestreek: 6 plekken om te ontdekken

De champagnestreek is bekend terrein voor wijnliefhebbers. Toch valt er meer te ontdekken dan wijngaarden en meer te proeven dan de drank die er geproduceerd wordt. Een gastronomische roadtrip in zes haltes.

De Marne, het Franse departement, bevindt zich op amper twee uur van Parijs en een drietal uur van Brussel. Het leent zich dus perfect voor een (mid)weekje weg. Van uitgestrekte wijngaarden tot charmante dorpjes en het weelderig groen: de regio heeft meer dan genoeg in z’n mars om elk soort toerist tevreden te stellen. Wij stippelden een roadtrip uit in zes haltes.

Stop 1: Reims

Hier moet je zijn voor prachtige architectuur. Het vlaggenschip van de stad is de imposante kathedraal, maar ook de musea lonen de moeite. Dit is een vrij grote en levendige stad, blijf zeker ’s avonds om de sfeer op te snuiven en de verrassende streekproducten te proeven.

De kathedraal in Reims (c) Getty Images

Stop 2: Epernay

Alleen al omwille van z’n prestigieuze Champagnelaan is dit een stop waard. Maar je vindt er ook meer dan 100 kilometers aan wijnkelders, 200 miljoen flessen, tal van wijngaarden en -huizen en het museum voor champagne en regionale archeologie.

(c) Getty Images

Stop 3: Hautvillers

Dit is de enige echte bakermat van de Champagne. Het is de geboorteplek van monnik en champagnepionier Dom Pérignon. Je rijdt hier over glooiende heuvels en door kronkelende straten van het ene naar het andere champagnehuis.

Stop 4: Châlons-en-Champagne

Natuur en architectuur gaan hier hand in hand. Zo is Notre-Dame-en-Vaux een gotische kerk met indrukwekkende glas-en-loodramen die het tot de Unesco Wereldergoedlijst schopte. Wie de stad graag vanop het water bekijkt kan zich wagen aan een Eau’dysséé: een boottochtje door de ‘het Venetië van de Marne’. Tot slot zijn ook de tuinen een bezoekje waard.

(c) Getty Images

Stop 5: Dormans

Een fotogeniek kasteel, een pittoresk centrum en een stevige oorlogsgeschiedenis: de perfecte plek voor een kort bezinningsmoment onderweg.

Stop 6: Vitry-le-François

Volg de champagneroute, stap de kerk binnen en doe je tegoed aan de lokale ambachten: hier hoef je je evenmin te vervelen. Wie nog wat tijd en naft in de tank heeft kan nog doorrijden naar het nabijgelegen Lac de Der.

(c) Getty Images

Natuur staat centraal

Biologische landbouw kent iedereen, maar in Marne gaan veel wijnhuizen nog een stapje verder: bepaalde producenten werken biologisch-dynamisch, wat zoveel betekent als de impact van landbouw op mens en milieu zoveel mogelijk beperken. Sommige wijnhuizen, ploegen tussen de wijnranken zelfs met paard en kar om bodemverdichting te vermijden. Wie meer wil weten, kan een bezoekje brengen aan Eric Rodez, die proeverijen en bezoeken organiseert waar hij tekst en uitleg geeft over zijn manier van werken. Ook bij Francis Boulard et Fille kan je langs voor een bedrijfsbezoek. Daar wordt de wijnteelt georganiseerd volgens de maankalender. Biodynamica zou hen helpen bij het produceren van complexe wijnen met een hoge mineraliteit.

Tot slot mag een bezoek aan het gerenommeerde wijnhuis Canard-Duchëne niet ontbreken op deze roadtrip. De eigenaars delen hun liefde voor het vak heel graag met nieuwsgierige toeristen. Hun wijnkelder is een van de mooiste uit de streek, want uitgerust met prachtige glas-in-loodramen uit een oude kapel.

Kennis bijspijkeren

Los van de architecturale bijzonderheden is een bezoek aan een wijnkelder natuurlijk een uitstekende gelegenheid om je kennis over wijn bij te spijkeren. Hoe vindt de gisting plaats? Hoe verwijder je de gist uit de wijn terwijl je de fles gesloten houdt? Waarom heeft de fles van de cuvée van de koningin van Engeland een platte bodem? De wijnboeren onthullen in de intimiteit van hun kelder verbazingwekkende werkmethoden, en sluiten het bezoek af met een proeverij. Een uitstekende gelegenheid om een souvenir voor thuis te scoren.

(c) Getty Images

Zodra het weer beter is, kan zo’n bezoek natuurlijk ook buiten plaatsvinden, in de wijngaarden zelf. Wandel tussen de aroma’s en de geuren, pluk een paar trossen en laat je volledig onderdompelen in de wereld van de wijnteelt. Een bezoek aan een wijngaard is vaak een hele belevenis, waarbij je veel doet, leert en proeft.

Tot slot

Las onderweg ook genoeg gastronomische stops in, want de regio telt tal van goede restaurants met getalenteerde koks. Specialiteiten als potée champenoise, lentillon de Champagne, Reimse ham of varkenspoot ‘à la Menou’ zijn het proberen waard. Voor zoetekauwen zijn er de roze koekjes uit Reims, croquignoles of de nonettes, champagnesnoepjes die heel gemakkelijk naar binnen gaan.