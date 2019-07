Op vakantie gaan betekent ook veel wachten. Geen zin om te kletsen, te lezen of te Netflixen? Probeer dan eens een audioverhaal. In de trein, de auto of het vliegtuig: zes Nederlandstalige podcasts die de klokwijzers sneller doen draaien.

Iemand

Ben je nog niet helemaal vertrouwd met het medium, dan is 'Iemand' een ideale podcast om mee te starten. Het is een van de meest beluisterde podcasts in Vlaanderen en de afleveringen duren telkens maar een halfuurtje, waardoor je er al snel een paar na elkaar beluistert.

De reeks is van Radio 1-reporters Philip Heymans en Ward Bogaert, die samen op zoek gaan naar gewone mensen met straffe verhalen. Zo praten ze met een straatmuzikant die ooit een van de beste violisten ter wereld was, een immobiliënmakelaar met een verleden in de porno-industrie en een vrouw die bijna vijftig jaar opgesloten zat in allerlei instellingen waar ze niet thuishoorde.

Onze favoriet? De aflevering die focust op Corinne (81), de eerste transgender in ons land die een geslachtsoperatie onderging. Met veel gevoel vertelt ze over haar kindertijd, waarin ze in 1936 geboren werd als Cornelis Van Tongerloo maar al snel voelde dat er iets niet klopte.

Sør

Wie een korte maar krachtige podcast verkiest boven een hele reeks, zit goed met Sør. In dit drieluik neemt de Nederlandse auteur Marjolijn van Heemstra weer contact op met haar leerkracht geschiedenis met wie ze zo dweepte op haar multiculturele middelbare school. Ronald Sørensen - zij mocht Sør zeggen - was een ruimdenkende onderwijzer die haar anders naar de wereld leerde kijken.

Zo groot als haar bewondering voor de man was haar verbazing toen hij niet veel later opkwam voor de extreemrechtse partij PVV. Zijn agressieve optreden als politicus valt zo moeilijk te rijmen met zijn inspirerende lessen als leraar, dat Marjolijn beslist om in dialoog te gaan. Zowel met de man zelf als met oud-medeleerlingen.

Sør is de fragiele herontmoeting tussen een meisje en haar leraar, tussen een linkse schrijfster en een rechtse politicus. Ons huidig maatschappelijk klimaat in een podcast, zeg maar.

El Tarangu

Ah, AudioCollectief SCHIK. Een beetje podcastkenner koestert sinds de ontroerende podcast 'Bob' een virtuele vriendschap met Nele Eeckhout, Siona Houthuys en Mirke Kist. In Bob volg je de drie vrouwen van het collectief naar een kamer in een bejaardentehuis in Antwerpen, waar de 84-jarige Elisa vertelt over haar jeugdliefde Bob. De drie dochters van de dementerende Elisa hadden tot anderhalf jaar daarvoor nog nooit iets gehoord over deze mysterieuze man die niet hun vader is. Prikkelend genoeg om in zes afleveringen op zoek te gaan naar de waarheid.

In hun nieuwste, zesdelige reeks 'El Tarangu' duikt het drietal samen met sportchroniqueur Filip Osselaer de wielerwereld in, op zoek naar een man die eigenlijk in zijn graf hoort te liggen. Hoe kan het dat de Spaanse wielerheld Jose Manuel Fuente, overleden in 1996, zeven jaar later plotseling weer opduikt in het Vlaamse wielerstadje Geraardsbergen? Of vertelt onze eigenste Lucien Van Impe soms een verzonnen verhaal over een etentje met zijn voormalige vriend en tegenstander?

Voor de productie van El Tarangu sloeg AudioCollectief SCHIK de handen in elkaar met de VPRO, NPO Radio 1, Sporza en OpenVRT.

De Brand in het Landhuis

Een al even groot mysterie hangt er rond de dood van de Nederlandse grootgrondbezitter Ewald Marggraff, die op 7 december 2003 om het leven komt bij een brand in zijn landhuis Zionsburg. Acteur en schrijver Simon Heijmans groeide op in Vught met zo'n grote verzameling aan geruchten over de alleenstaande miljonair dat hij er een boek mee had kunnen vullen. Maar hij koos voor een zesdelige podcast, en maar goed ook.

Als luisteraar word je meegezogen in een donker sprookje over een excentrieke Brabander die zo'n 700 hectare land bezat, ruim vijfhonderd schilderijen en een vermogen van 160 miljoen euro in verschillende belastingparadijzen. Na zijn dood is er geen spoor meer van zijn kunstcollectie te vinden, en lijkt zijn geld een bizarre weg af te leggen. Simon Heijmans besluit een zoektocht te ondernemen, en laat je na elke aflevering achter met een knoert van een cliffhanger.

De serie werd in de eerste twee weken 100.000 keer gedownload en won de prijs voor beste podcast tijdens de Dutch Podcast Awards 2019.

Waarom

Podcasts en de dood, ze gaan blijkbaar goed samen. Maar 'Waarom' is van een ander kaliber: de reeks snijdt het fragiele onderwerp van zelfdoding aan. 'Waarom?' is een vraag die bij achterblijvers nazindert wanneer een geliefde uit het leven is gestapt. Audiomaker Eva Moeraert maakte het zelf mee, toen haar toenmalig lief Bjorn op achttienjarige leeftijd besloot om niet meer te leven.

In vijf afleveringen gaat Eva Moeraert op zoek naar antwoorden. Waarom besloten Bjorn en zijn vriend Tom om samen een einde te maken aan hun nog zo jonge leven? Welke rol speelde de metal en grunge-muziek waar Bjorn naar luisterde in zijn harde keuze? En waarom zijn ouders en vrienden ruim twintig jaar lang met zo veel vragen blijven zitten? Als luisteraar duik je mee in een emotioneel parcours doorheen de donkere jaren 90.

Leven met de maffia

Vanuit een klein dorpje op een heuvel in de Italiaanse regio Calabrië gaan journalisten Gabriella Adèr - bekend van de podcast 'Kasteelmoord' - en Sanne de Boer op zoek naar de link tussen de Italiaanse maffia en Nederland. Je moet het maar durven, om je als twee jonge vrouwen te bewegen in de marge van de maffia en te gaan neuzen in de georganiseerde misdaad.

Aan de hand van justitiële informatie en persoonlijke verhalen uit Calabrië hoor je Gabriella Adèr - zo nu en dan in vloeiend Italiaans - graven naar de tentakels van de Zuid-Italiaanse maffia in Nederland. Waarom is haar land zo in trek bij het machtige misdaadsyndicaat Ndrangheta, één van de machtigste maffiaclans van Italië? Een vijfdelige podcast die je Godfatheriaans beeld van de maffia lichtjes bijstelt en vooral huiveringwekkend dicht bij huis brengt.

