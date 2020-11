Onze reporter bracht de voorbije zomer twee maanden door in de woeste Noorse natuur, zonder toeristen, met een kleine wagen en een tent als enige metgezellen. Fotoverslag van een introspectieve roadtrip door een land waar de natuur de lakens uitdeelt.

Ruige landschappen, wind en regen horen onlosmakelijk bij deze reis. Het is altijd rekening houden met de elementen. Ik ben alleen en toch verbonden met de wereld, de ongerepte natuur en alles wat leeft. Diep respect, dat is wat ik voel bij het zien van zoveel onbezoedeld natuurschoon. Ik wandel, wandel nog, blijf wandelen. Ik vergaap me aan meren, bergen en fjorden. En ik laat de moderne wereld ver achter mij om te herbronnen in de schoot van de natuur.

Besseggen, een rotsige bergrichel in het Jotunheimen-bergmassief, vormt de scheiding tussen de meren Gjende en Bessvatnet. Dat laatste ligt op 1383 meter hoogte en strekt zich in het oosten verder uit naar het Veslfjellet-gebergte. Over de bergrichel loopt een 13 kilometer lange, sublieme wandelroute. Wat een uitzicht. In het nationaal park Dovrefjell-Sunndalsfjella kun je muskusossen spotten in een overweldigend landschap. Deze toendrakolossen - plompe zoogdieren die uit de ijstijd stammen - hebben een dikke wollen vacht. Ze lijden onder de klimaatopwarming, vandaar dat ze graag deze ijzige hoogvlaktes opzoeken. De eilandengroep Lofoten strekt zich uit langs de Noorse kust, 200 km ten noorden van de noordpoolcirkel. Rotsige berghellingen torenen uit boven een woest landschap van eilanden en schiereilanden, emblematisch voor Noorwegen. Wie op het eiland Moskenesøya de Reinebringen beklimt, wordt beloond met een indrukwekkend vergezicht over het vissersplaatsje Reine en de fjord. In augustus trakteert Noorwegen de reiziger op een weergaloze kleurenpracht. Deze foto nam ik rond middernacht. Ten noorden van de Lofoten en de noordpoolcirkel trotseert de eilandengroep Vesterålen onverschrokken de Atlantische Oceaan. Vesterålen is een archipel boordevol contrasten: witte zandstranden, groene vlaktes en bossen, steile bergtoppen die oprijzen uit het water. Andøya, op 300 km van de noordpoolcirkel, is het meest noordelijke eiland van de Vesterålen-archipel. Het is de perfecte plek om walvissen te spotten, want het water is hier heel voedselrijk. Na een woelige oversteek met de veerboot ga ik aan land op Senja, in oppervlakte het op één na grootste eiland van Noorwegen. Een magnifieke plek tussen zee en bergen. Betoverende, ongerepte natuur en adembenemende landschappen, badend in een wonderbaarlijk licht. Bij het naderen van het eiland valt vooral op hoe steil de bergen zijn die zich hier in zee storten. Op het zuidelijke deel van Senja zijn de bergen minder hoog en strekken zich grote dennenwouden uit: hier ligt het nationaal park Ånderdalen. Een verlaten huis in de Lyngen Alpen, stille getuige in dit door toeristen verlaten gebied. De Lyngen Alpen zijn een 90 kilometer lange, arctische bergketen, een aaneenschakeling van reusachtige gletsjers, dichtbeboste valleien en smalle fjorden. Dit moet het einde van de wereld zijn. Voor mij ligt de Noordkaap. Wolken komen en gaan. Af en toe gunnen ze mij een blik op dit uiterst afgelegen gebied, alsof het land diep onder mij ermee instemt zich toch een klein beetje bloot te geven. Altijd rekening houden met de elementen, dat is dé les die deze reis mij heeft geleerd. De 307 meter hoge klif verrijst hoog boven het water. Hier ontmoet de Atlantische Oceaan de Noordelijke IJszee. De Noordkaap wordt vaak beschouwd als het noordelijkste punt van het Europese continent, al klopt dat eigenlijk niet: Knivskjelodden, het noordelijkste punt van Noorwegen en dus van Europa, ligt nog 1611 meter noordelijker dan de Noordkaap. Net als op de rest van het eiland Magerøya domineert ook hier boomloze toendra het landschap. De Noordkaap ligt op 71°10 noorderbreedte. Zo hoog in het Noorden duurt de pooldag elke zomer tweeënhalve maand. Aan de Noordkaap kun je de middernachtzon zien van 13 mei tot 29 juli. Van 18 november tot 23 januari komt de zon niet op: dat is de poolnacht. Een 'dag' bestaat dan uit niet meer dan enkele uren vaal licht.