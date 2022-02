Winterblues? Coronadepressie? Relatiedip? Dé remedie: boek een van deze zes hotels en ga petanquen, kaas proeven, zuurdesembrood bakken of sterrenkijken.

BIRCH

Locatie? Hertfordshire is een graafschap in Engeland, vijftig kilometer ten noorden van Londen, te bereiken met de metro en een kleine taxi- of Uberrit. Je komt hier niet meteen voor memorabele bezienswaardigheden, het is vooral het hotel zelf dat de aandacht trekt.

...

Locatie? Hertfordshire is een graafschap in Engeland, vijftig kilometer ten noorden van Londen, te bereiken met de metro en een kleine taxi- of Uberrit. Je komt hier niet meteen voor memorabele bezienswaardigheden, het is vooral het hotel zelf dat de aandacht trekt. Wat? Birch is een moderne kijk op het klassieke countryside-hotel. Het huist in een oud Georgiaans pand dat werd gerenoveerd tot hippe plek met bijzonder veel Londense cool. Het domein omvat een kruidentuin, boomgaard, art rooms, coworkingruimtes en slaapkamers waar de kleur van de muren spat. To do? Op het programma staan fitness-, kalligrafie- of yogalessen, workshops keramiek en zuurdesembrood bakken, whisky- of paddenstoelproeverijen, bosplukdagen, filmavonden en nog veel meer. Birch is een plek waar je tot rust kunt komen, connecteren of nieuwe dingen leren. Eten & drinken? Er zijn zoveel restaurants, bars, cocktailtipi's, foodtrucks, barbecuepatio's of picnic hideouts dat je bij aankomst een plannetje ontvangt waarop alle eetlocaties staan aangeduid. Extraatje? Als je een weekend boekt bij Birch (vrijdag en zaterdag), krijg je zondagnacht er gratis bovenop. Vanaf 143 euro per nacht, birchcommunity.com Locatie? In het hart van het historische centrum van Sevilla, vlak bij het Museum voor Schone Kunsten. Wat? Een kleinschalig boetiekhotel met vijftien kamers, café, shop en cocktailbar. De opvallende architectuur mixt oud en nieuw. Het hotel zit in een herenhuis uit de negentiende eeuw waar de architecten aan de inkom gebogen plafonds en originele marmeren zuilen bewaarden, terwijl ze op andere plaatsen in het hotel experimenteren met muren in stenen latjes die licht en schaduw doorlaten. Op het ontbijtmenu? De cafetería met eigen bakkerij knokte zich in een mum van tijd naar een plek in de top tien van beste ontbijtplekken in de stad. Op het menu: bananenbrioche of tostada burrata met varkenspastrami, chilichutney en gegrilde tomaten. Extraatje? In de koffiebar kun je snuisteren in de betere magazines zoals Condé Nast Traveler, Milk, Apartamento of Design Anthology. Vanaf 126 euro per nacht, placidoygratahotel.com Locatie? In een residentiële buurt aan de oostelijke Costa Teguise, naast een golfterrein en op vijf minuten rijden van het strand. Wat? Alava is een aparthotel: het biedt appartementen met hotelservices zoals ontbijt en een dagelijkse schoonmaak. Eigenaar María González Álava richtte de kamers zelf in en koos voor een hedendaagse, minimalistische Canarische stijl. To do? Er is een wellnessstudio met yoga en fitnesslessen en in de virtuele receptie boek je een dagje zeilen, surflessen, een wijnexcursie of fietstour. Extraatje? Geen tijd om een reisgids te zoeken? María González Álava en haar team schreven een zeer uitgebreide eilandgids met toptips, gratis te downloaden op de website. De pdf telt 38 pagina's en is zo mooi opgemaakt dat je bijna zou wensen dat je hem op papier kunt kopen. Vanaf 130 euro per nacht, alavasuites.com Locatie? Op Sint-Jacobs, de bekende buurt met cafeetjes, een tweedehandsmarkt en veel couleur locale pal in het stadscentrum van Gent. Wat? Edgar Guesthouse heeft zes kamers die zijn ingericht met Belgische designmeubelen van onder meer Muller Van Severen en ykoon. Aan de muren hangen illustraties van de Gentse helen b en bevriende grafisch ontwerpers. Op het ontbijtmenu? Edgar is een creatie van Eline Goossens en Steven Gosseye, de eigenaars van de gelijknamige kaasbar om de hoek. De ontbijtmand die je apart kunt boeken, is samengesteld door kaasmeester Eline en bevat onder meer een selectie kazen, een Franse baguette, hoeveboter en huisgemaakte confituur. Extraatje? In de badkamer staan beautyproducten van apothekersmerk Ray, ook al van Belgische makelij. Vanaf 115 euro per nacht, edgarguesthouse.be Locatie? Lourmarin ligt in de Provence in het zuiden van Frankrijk en werd door Les Plus Beaux Villages erkend als een van de mooiste dorpen van het land. De luchthaven van Marseille is een uurtje rijden. Wat? Rieten vloeren, antieke lampen, verse bloemen, koffietafelboeken over Cézanne, zonlicht op gele muren, stillevens van fruit: hier ademt alles de Provence. In een oude molen zit vandaag een kruidenierszaak en hotel. Le Moulin is een creatie van Marine Delaloy and Paula Alvarez de Toledo, de twee vrouwen van het Parijse interieurbureau Jaune. De groep achter Le Moulin is Beaumier, ook eigenaar van het bekende hotel Les Roches Rouges aan de Côte d'Azur. Op het ontbijtmenu?Le petit-déjeuner is allesbehalve doodgewoon. Naast de klassiekers (denk pain au chocolat en co.) staan ook huisgemaakte granola, Provençaalse kikkererwten of chiapudding met kokosmelk, kaneel en gember en zelfs vegan kaas op het menu. Overdag wordt dezelfde kookstijl doorgetrokken in een bistro op het domein. To do? Pilates, yoga, petanque en sterrenkijken. Vanaf 157 euro per nacht, beaumier.com Locatie? In het hart van Belleville, een wijk in het oosten van de stad met veel streetart en Aziatische supermarkten. Op de website van het hotel staat een buurtgids met de beste adresjes. Wat? Hotel Babel is zoals de buurt: eclectisch. Het weelderige interieur met terracottategels, verweerde muren en florale textieldesigns doet je wegdromen naar oosterse sferen. Het ontwerp is van l'Atelier Daphné Desjeux, die onder meer lokale kunstenaar 13Bis inschakelde om fresco's in het restaurant te schilderen. To do? Het hotel biedt speciale wijkactiviteiten aan, zoals binnenkijken in kunstenaarsateliers. Eten & drinken? Babel is ook een bar-restaurant. Op het menu staan huisgemaakt gemberbier, ceviche met Syrische kruiden of warme choco met za'atar. De kaart werd samengesteld door Claire Feral-Akram, de Frans-Afghaanse chef-kok en medeoprichtster van Babel. Elke zaterdag nemen 'Mammas du quartier', moeders uit de buurt, de keuken over en serveren ze onder meer tajines, couscous of shakshuka. Vanaf 119 euro per nacht, babel-belleville.com