Alleen toeristen die corona hebben gehad en weer zijn genezen mogen de Fernando de Noronha-archipel in Brazilië bezoeken.

Liefhebbers van de prachtige stranden van de Fernando de Noronha-archipel in Brazilië zijn weer welkom. De 21 eilanden waren sinds eind maart taboe voor toeristen, maar gaan nu weer open. Maar alleen voor toeristen die corona hebben gehad en weer zijn genezen.

Met de maatregel willen de autoriteiten van de noordelijke Braziliaanse deelstaat Pernambuco de eilandengroep behoeden voor verdere besmettingen. In het gebied zijn tot nu toe ongeveer negentig infecties met corona vastgesteld. Toeristen moeten aantonen dat ze positief getest zijn op het virus of moeten een test kunnen voorleggen waaruit blijkt dat ze antilichamen tegen het virus hebben aangemaakt.

Fernando de Noronha © Getty Images

Fernando de Noronha staat sinds 2001 op de werelderfgoedlijst van VN-organisatie UNESCO. Het aantal bezoekers is beperkt om het rijke zeeleven en de vogelpopulatie te beschermen.

