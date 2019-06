Kriebelt het om deze zomer een verre reis te maken, maar heb je geen zin om je beste Arabisch of Chinees boven te halen? Op deze exotische bestemmingen kan je gewoon in het Nederlands een cocktail bestellen.

Van Aruba tot Zuid-Afrika: over de hele wereld kan je terecht in het Nederlands. Wereldwijd spreken liefst 45 miljoen mensen de taal, of de Afrikaanse variant ervan. De grootste stad van het Nederlands taalgebied ligt zelfs niet eens in Nederland of België.

Zuid-Afrika

Wie Nederlands met een exotisch tintje zegt, denkt meteen aan Zuid-Afrika. Vanaf de 17de eeuw ontstond hier de Afrikaanse taal, als een dialect van het Nederlands. Zo'n 90 tot 95 procent van het Afrikaans is nog altijd van Nederlandse origine, maar de taal geeft er zijn eigen schwung aan. Een metro is een moltrein, een scooter een bromponie en een bikini een driehoekiedoekie. Voor Nederlandstaligen is het makkelijker om Afrikaans te verstaan dan omgekeerd. Er zijn minder uitzonderingen in spelling en grammatica, dat staat ook zo in 'Die Grondbeginsels van die Afrikaanse spelling': 'Geen onnodige letters word gebruik nie.' In Kaapstad wonen 1,2 miljoen Afrikaanstaligen, wat het de grootste stad maakt binnen het Nederlands taalgebied. Pas daarna komen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Antwerpen.

Namibië

Buurland Namibië staat bekend als een van de mooiste plekken op aarde. Tussen de desolate rode duinlandschappen verwacht je niet meteen Nederlands te horen, en toch begrijpen heel wat inwoners Afrikaans. Die taal vervult vooral de rol van lingua franca: een omgangstaal tussen mensen die elk een andere moedertaal hebben. Ook de bosjesmannen in Namibië - bekend van hun iconische kliktaal - spreken Afrikaans.

Aruba, Bonaire en Curaçao

Relaxen op een wit palmstrand, en naast je 'Wat een lekker weertje!' horen. Op Aruba, Bonaire en Curaçao kan het. Op deze exotische ABC-eilanden, voor de kust van Venezuela, is Nederlands een officiële taal. Aruba en Curaçao behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden, met Amsterdam als bestuurlijke hoofdstad, en Bonaire is 'een bijzondere gemeente' van Nederland. Willem, schenk ze nog eens vol!

VS en Canada

Dat New York bol staat van de Nederlandse verwijzingen, wist je vast al. Zo komt Broadway van Breede Wegh (brede weg) en stamt Brooklyn af van Breukelen. Vandaag wordt er niet meer zoveel Nederlands in de VS gesproken - men schat het aantal Nederlandstalige Amerikanen op enkele tienduizenden. Ook Vlaamse immigranten trokken vroeger massaal de Atlantische Oceaan over. Zij vestigden zich vooral rond Detroit, waar ze tot vorig jaar zelfs hun eigen Vlaamse 'Gazette van Detroit' konden lezen bij de ochtendkoffie. Wist je trouwens dat er ook stadjes als Brussels (in Wisconsin) en Charleroi (Pennsylvania) in de VS liggen?

In Canada heb je wat meer kans om Nederlands te horen. Nog altijd zijn er in Canada ongeveer 140.000 mensen die Nederlands spreken. Het gaat vooral om Nederlanders die in de jaren 50 en 60 naar Canada zijn geëmigreerd. Tot op vandaag kom je er nog steeds Nederlandstalige radiozenders, tijdschriften en verenigingen tegen.

Suriname

In Suriname - dat vroeger een kolonie was van Nederland - heeft ruim 60 procent van de bevolking het Nederlands als moedertaal. Surinamers zijn trots op het Nederlands en vooral op hun eigen variant ervan, het Surinaams-Nederlands. Dankzij het gelobby van Suriname is het Nederlands zelfs een van de officiële werktalen in de Unie van Zuid-Amerikaanse naties, waartoe ook Brazilië en Argentinië behoren.

