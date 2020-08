Ook in eigen land valt er veel moois te ontdekken. In deze reeks zoomen we in op enkele verrassende plekken. Deze week: Grimbergen, de 'Parel van Brabant' die haar bijnaam niet gestolen heeft.

Er hangt een pittoreske sfeer in Grimbergen. De abdij en vooral het bier is wereldberoemd, maar ook de groene omgeving wordt deze coronazomer extra geapprecieerd. Al snel blijkt dat de stad meer te bieden heeft dan een goed bewaard verleden. Weekend.be neemt je mee naar Grimbergen voor culturele verrassingen, gezellige restaurantjes en een stop in de spa.

Tentoonstelling 'Steigers en Steen' in de donjon van het Prinsenkasteel © het MOT

10u - Bezoekje aan kasteelruïne

Als middeleeuwse stad bij uitstek, krijg je met wat fantasie een goed beeld van hoe Grimbergen er 500 jaar geleden uitzag. De eeuwenoude gebouwen hebben al heel wat doorstaan. Zo werd het Prinsenkasteel vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog door Duitsers in brand gestoken. De overgebleven ruïne is gelukkig goed bewaard en is zelfs een fotogeniek plekje. Wil je ook de binnenkant van het kasteel bezichtigen, dan kan je terecht bij het Museum voor Oudere Technieken (MOT). Ze organiseren er de tentoonstelling 'Steigers en steen' over het bouwproces van steen tot kasteel. Het blijft een klein wonder dat middeleeuwers uit een ruwe blok steen een kasteel konden houwen dat zes eeuwen later nog bestaat. Daarbovenop is het binnen lekker koel. Een welkome stop tijdens een hittegolf dus.

Het Prinsenbos is vlot bereikbaar, op een kilometer van het centrum in de Pastoor Woutersstraat.

Door de coronamaatregelen, dien je voor de tentoonstelling 'Steigers en steen' van het MOT op voorhand een tijdslot te reserveren via info@mot.be. Telefonisch reserveren kan op weekdagen tussen 8u en 17u en in de weekends tussen 10u en 17u op +32 2 270 81 11.

De Oyenburgmolen plant om vanaf het najaar groene energie op te wekken © de Oyenburgmolen

11u- Begeleide wandeling langs molens

Liever op wandel dan een museumbezoek? Samen met je bubbel kan je je inschrijven voor een gegidste wandeling langs de molens van de Maalbeekvallei. Eeuwenlang waren molens het kloppend economisch hart van de streek. Nu nog zijn de meeste in gebruik. De Oyenburgmolen, bijvoorbeeld, zou eind dit jaar groene energie kunnen opwekken. De Liermolen wordt dan weer gebruikt om graan te malen. Gedurende een wandeling van twee uur vertellen lokale gidsen over de rol van molens in de geschiedenis van Grimbergen. Wie na de wandeling zijn dorst wil lessen, kan terecht bij het café van de Liermolen of de Tommenmolen.

Door de coronamaatregelen is de wandeling aangepast. Voor meer info en reservaties neem je contact op met het MOT op info@mot.be of telefonisch via het nummer +32 2 270 81 11. Bereikbaar op weekdagen tussen 8u en 17u en in de weekends tussen 10u en 17u.

Lammekeshoeve © Lammekeshoeve

13u - Lunch op z'n Belgisch

Wie graag tafelt, heeft twee opties op een steenworp van elkaar. Voor een stevige maaltijd blijf je na de wandeling in de Tommenmolen. Naast historisch erfgoed is het ook een gezellige eetplek met een fijn terras. Kom op krachten met een omelet 'Tommenmolen' en maak je keuze uit de uitgebreide drankkaart. Dat kan in bierstad als Grimbergen niet teleurstellen. Als het iets verfijnder mag, stap dan even verder naar de Lammekeshoeve. Belgische klassiekers zoals asperges à la flamande en stoofvlees worden er tot in de puntjes afgewerkt. Het restaurant is sober aangekleed met zachte bruintinten en heeft een goede lichtinval, wat een erg ruim gevoel geeft.

Tommenmolen is alle dagen open vanaf 11u tot 23u. De keuken opent vanaf 12u tot 14u30 en van 17u30 tot 21u30. Donderdag is sluitingsdag. Meer info op tommenmolen.be

Lammekeshoeve is open van dinsdag tot zaterdag van 12 tot 14u30 en van 18u tot 23u. Gesloten op zaterdagmiddag, zondag en maandag. Veldkantstraat 100, Grimbergen. Driegangenmenu vanaf 35 euro. Meer info op www.lammekeshoeve.be

De armillairsfeer van sterrenwacht Mira stelt hemelcirkels voor. © Toerisme Vlaams-Brabant

14u - Sterren kijken

Eens de lunch goed en wel verteerd is, wandel je tot bij de abdij in het centrum van Grimbergen. Niet veel verder ligt volkssterrenwacht Mira, een uit het handvol sterrenwachten in het land. Amateurastrologen komen zeker aan hun trekken in dit interactief museum. Als je geluk hebt met het weer, kan je er de zonnetelescoop gebruiken. Met het blote oog hou je er al tranend mee op, maar het juiste toestel maakt het mogelijk om een blik op de lichtbol te werpen. Met al die technische snufjes zijn er gelukkig vrijwilligers die helpen waar nodig. Leuk weetje: weerman Frank Deboosere was ooit een van hen.

Volkssterrenwacht Mira vzw, Abdijstraat 22 in Grimbergen. Individuele bezoeken vinden plaats op woensdag en zondag tussen 14u en 16u en tussen 16u en 18u. Groepsbezoeken (met bubbel) kunnen elke dag, behalve op zondag. Alle bezoeken met tijdslot zijn op voorhand te reserveren via info@mira.be of telefonisch op 02 269 12 80. Meer info op www.mira.be

16u - Wellness met een korreltje zout

Een uitje naar de spa staat synoniem voor ontspanning en zorgeloosheid. Bij wellnesscentrum Thermae in Grimbergen kan je vijf uur toegang boeken. Ideaal om de namiddag is schoonheid af te ronden. Er is ook een naaktgedeelte, waar je met niets om het lijf van sauna naar stoombad dwaalt. Of vertoef even in een zoutgrot om je immuunsysteem te boosten tijdens de halotherapie. Ook massages en gelaatsverzorgingen gaan door. Schoonheidsspecialisten dragen daarbij een extra faceshield om het coronaproof te houden.

Bezoekje aan Thermae is op voorhand te reserveren via de website www.thermae.com/nl/thermae-grimbergen.

20u - Diner

De dag in pure eenvoud afsluiten, kan bij pizzeria Via Napoli. De broodachtige korst met dunne bodem en smakelijke toppings komt recht uit de steenoven. In combinatie met een simpel glaasje wijn, hebben deze pizza's al menig hart voor zich gewonnen. Toch liever het brasseriegevoel? Op enkele meters van de abdij vind je het Fenikshof. Bestel er een fris biertje met zicht op de Sint-Servaasbasiliek van Grimbergen.

Via Napoli, Brusselsesteenweg 133, Grimbergen. Meer info op Facebookpagina Via Napoli Grimbergen.

Het Fenikshof, Abdijstraat 20, Grimbergen. Meer info op www.hetfenikshof.be/nl

Meer dan één dag tijd?

Bezichtigen: De Basiliek van Grimbergen, vlak naast de abdij, is met haar barokstijl een plezier voor het architecturale oog. Elke dag toegankelijk van 7 tot 19u, behalve bij uitvaarten.

Wandelen: Voor fervente wandelaars zijn de opties rond Grimbergen eindeloos. Het Lintbos, bijvoorbeeld, verbindt de basilieken van Troost en Grimbergen via verharde paden die rolstoelvriendelijk zijn. Er zijn bovendien aparte paden voor fietsers en ruiters. Iedereen kan er terecht dus. Een overzicht van de wandelingen vind je op de website van Natuur en Bos. Aangrenzend aan het bos duikt het waterkasteel van Lint op, waarvan de oudste delen dateren uit de veertiende eeuw. Voor wie zich na corona een stekje in het groen wil aanschaffen: het staat nog eens te koop ook. Voor meer groene wandelingen in de omgeving, neem je best een kijkje op de website van Toerisme Vlaams-Brabant.

Proeven: Bier -en wijnproeverijen zijn in België gekend terrein, maar voor whisky is dat eerder uitzonderlijk. Bij Whisky House 49 kan je vanaf het najaar ondergedompeld worden in de whiskywereld. Expert Philippe Ecker laat je proeven uit zijn collectie van meer dan 300 whiskysoorten en ja, daar zitten ook enkele Belgische producten tussen. Meer info op www.wh49.be

Vliegen is voor velen een droom, voor enkelen een beroep. Op het Recreatief Vliegveld Grimbergen kan je ook als bezoeker een rondvlucht boeken over de streek van Grimbergen. Fanatiekelingen kunnen er na een opleiding van twee jaar een vliegbrevet halen en op eigen houtje komen vliegen. Wie liever de voetjes op de grond houdt, kan in de cafetaria vanop afstand de vliegmachines bewonderen. Door de coronamaatregelen, zijn de rondvluchten voor bezoekers tot nader order stopgezet. Wie zijn dromen graag levendig houdt tot na corona, kan zich informeren op www.rvg.be

