Op ontdekking in Luik: hoogstaande cultuur, culinaire parels en groene heuvels

Op citytrip naar La Cité Ardente, aan de oevers van de Maas: van de lekkerste wafels tot de leukste shopadressen. Dit moet je geproefd en gezien hebben in Luik.

Met de trein aankomen in Luik zet meteen de toon. De grandeur van Luik-Guillemins, de architecturale parel van architect Santiago Calatrava, doet je als toerist meteen beseffen dat de hoofdstad van de provincie Luik heel wat in z’n mars heeft. Luik is namelijk meer dan Luikse balletjes en wafels. Boek een citytrip en laat je gidsen door onze tips en adressen.

Luik-Guillemins

Cultuur opsnuiven

La Boverie

Het ruime Parc de la Boverie bevindt zich op een eiland, omsloten door de Maas en het kanaal. Het is gemakkelijk bereikbaar te voet vanaf het station, dankzij de voetgangersbrug. In dit park vind je La Boverie, het bekende museum van Luik waar zowel de vaste collectie als de tijdelijke expo’s de moeite zijn. La Boverie werkt samen met het Louvre in Parijs en toont werken van onder andere Gérard de Lairesse, Ingres, Gauguin, Picasso, Evenepoel, Delvaux en Magritte. Je kan er ook lunchen, bij Madame Boverie, of een picknickmand bestellen en bij mooi weer in het park genieten van je lunch.

laboverie.com

Le Cité Miroir

Wie altijd al eens in een leeg zwembad wilde rondlopen kan z’n hart ophalen in Luik. Het zwembad van la Sauvenière uit 1942 werd gesloten in 2002, maar in plaats van het te slopen, werd het Interbellum-monument met z’n typische bogen, glas en staal gerenoveerd en beschermd. Het complex is nu een cultuurcentrum met een gevarieerd cultuurprogramma en een slow foodbrasserie.

Place Xavier-Neujean 22, www.citemiroir.be

Architectuur & de rivier

Het Culturele Architectuurinstituut Wallonië-Brussel (ICA-WB) zoekt in zijn tentoonstelling FLUCTUATIONS naar strategieën voor de verzoening van de rivier en de mensen die rond de rivier wonen. Het is een gelegenheid om de complexe relatie tussen Luik en het overstromingsrisico met een frisse blik te bekijken en te begrijpen hoe de stroming van de Maas de stad heeft gevormd.

Fluctuations: tot 6 juni / En Feronstrée 54 – ica-wb.be

Fluctuations ©Maxence_Dedry

Kunst in het centrum

Het (gewaagde) doel van het Art au Centre project? Het stadscentrum van Luik nieuw leven inblazen door middel van kunst. Door de ramen van lege winkelpanden het speelterrein te maken van hedendaagse Luikse, Belgische en buitenlandse kunstenaars geeft de stad window shopping een nieuwe invulling.

Route en kunstenaars op artaucentre.be

Trinkhall © Muriel Thies

Trinkhall

Dit museum voor hedendaagse kunst werd in juni 2020 geopend in het hart van het Avroy Park. Het neemt de fakkel van het MADmusée over en huisvest de collectie van Créahm, een vereniging die zich ten doel stelt kunstwerken van mensen met een verstandelijke beperking zichtbaar te maken en tentoon te stellen.

In het Parc d’Avroy. trinkhall.museum

De benen strekken

Als je nog niet moe bent na het beklimmen van de 374 treden van de befaamde Montagne de Bueren, blijf je gewoon verder wandelen en klimmen. De hangende terrassen en tuinen en groene heuvels rond de citadel van Luik zijn te voet bereikbaar vanuit het centrum. Neem wel genoeg water mee, want onze Vlaamse voeten zijn de hoogtekilometers niet gewoon.

Montagne de Bueren

Dorst gekregen? Gelukkig vind je onderweg naar boven of terug naar beneden Brasserie C, een mooi gelegen, sfeervol biercafé. De brouwerij is gevestigd in een oud Begijnhof en op de idyllische terrassen is het heerlijk toeven. Het is vlakbij het bruisende centrum, maar toch een oase van rust.

Download hier gratis wandelroutes in en rond de stad.

Shoppen

Jangala

Ben je een fervent aanhanger van urban jungles? Dan moet je langsgaan bij Jangala, waar het aanbod varieert van piepkleine cactussen of vetplanten tot wonderen der natuur met prachtige, grote bladeren. Het is bijna onmogelijk om de winkel met lege handen te verlaten.

En Neuvice 28. jangala-shop.com

Jangala

Atelier Mura

In deze snuistershop verkopen de eigenaars handgemaakte designs, designerjuwelen, decoratieve voorwerpen, meubels en planten.

Rue Souverain Pont 19. ateliermura.com

Atelier Mura

Wattitude

Wattitude is meer dan een winkel, het is een vrolijke ode aan de bruisende creativiteit van het zuiden van het land – en een must voor iedereen die een origineel souvenir van zijn bezoek aan Luik mee naar huis wil nemen. Je shopt er onder andere juwelen, kleding, boeken, design en culinaire ontdekkingen.

Rue Souverain Pont 7. wattitude.be

Enfant Terrible

Als je oren snakken naar een nieuw juweel of nieuwe piercing ben je bij Enfant Terrible aan het juiste adres. Je vindt er mooie, fijne oorbellen die goed combineerbaar zijn.

Rue Sœurs de Hasque 8. enfantterribleliege.be

Enfant Terrible

Le Coloris

Fans van atypische juwelen? Le Coloris is een echt Luiks instituut, waarvan de verpakkingen het equivalent zijn van de blauwe doosjes van Tiffany & Co voor New Yorkers: een garantie dat je ogen gaan blinken nog voor je het doosje hebt opengemaakt.

Rue St Jean en Isle 30. lecoloris.be

Irina Khä

Irina Khä

Een ware modetempel met alle prestigieuze haute-couture merken, van Prada tot Dries Van Noten. Je shopt er zowel grote internationale designers als Belgische namen. Er is ook een niche beauty corner, waar je jezelf kunt verwennen met producten van Aesop en Margiela parfums.

Rue du Pot d’Or 12. irina-kha.com

Milk

Liever streetwear? Dan moet je Milk bezoeken. Merken zoals Carhartt en Fred Perry liggen er naast ontwerpen van jong Belgisch talent. Hier kan je zonder gêne je tiener mee naartoe nemen.

Milk Shop, 16, rue des Dominicains. milkshop.be

Milk

Toutes Directions



In deze boekenwinkel een prachtig historisch pand komt het beste van verschillende werelden samen: de nadruk ligt er op reizen en wereldkeuken. Daarnaast organiseren ze onder meer ook debatten en expo’s. Wie z’n vreemde talen wil opfrissen kan deelnemen aan de ‘table de conversations’. Om het helemaal gezellig te maken, kan je er ook een koffie drinken.

Rue de la Violette 1-3, toutesdirections.be

Afrekenen met honger & dorst

Grand Maison

Hier moet je zijn als het ontbijt voor jou heilig is. Je geniet er van verse en lokale producten, met een kaart die wekelijks verandert. De bonus? Het terras, houder van de titel van zonnigste plek in de stad.

Ontbijt & lunch

Quai de la Goffe 37. grandmaison.be

Gordita

Gordita

De foodblogger Alizée heeft niet alleen bijna 30.000 Instagram-volgers, maar ook een fysiek adres waar je kunt aanschuiven voor heerlijke gerechten. Gordita is een gezellige plek waar de kleuren zowel van de muren als van de borden spatten.

Brunch, lunch & avondmaal

Rue Saint-Rémy 14. gorditacafe.com

La Petite Epicerie

Van ontbijt, langs lunch tot een welverdiende koffiepauze: bij dit zaakje kan het allemaal. Het eten is degelijk, lekker, vers en zonder al te veel tierlantijntjes. Omdat kiezen vaak verliezen is bieden ze ook een foodsharingconcept aan.

Ontbijt & lunch & avondmaal

Rue Bonne Fortune 9. www.lapetiteepicerie.be

Une Gaufrette Saperlipopette

We zeiden dat Luik méér is dan z’n wafels, maar dat wil niet zeggen dat je er geen mag eten. Meer nog, naar huis gaan zonder wafels gegeten te hebben zou zonde zijn.Bij Saperlipopette hebben ze de beste wafels van de stad, maar ook andere zoetigheden, ijsjes en sinds kort zelfs frietjes. Allemaal om duimen en vingers van af te likken. Neem zeker ook een souvenir mee voor de thuisblijvers.

Zoet tussendoortje

Une Gaufrette Saperlipopette winkel & bakker: Rue des Mineurs 7 & 20

IJsjes: Rue des Airs 1

Saperlipopette a la patate: Rue des Mineurs 8

une-gaufrette-saperlipopette.be

Altro Maccheroni

Wie op zoek is naar sublieme pasta is bij Altro Maccheroni aan het juiste adres. Bij mooi weer kan je genieten op het zonnige terras.

Italiaanse keuken

Rue St Paul 5. altromaccheroni.eatbu.com

Altro Maccheroni

Oggi Bistroteca

Hier proef je de authentieke keuken van het noorden tot aan het zuiden van de laars.

Italiaanse keuken

Rue Souverain-Pont 40. facebook.com/oggibistroteca

Toma

Hier kookt Thomas Troupin de sterren van de hemel. Reserveer je tafeltje ruimschoots op voorhand, want anders grijp je naast een plek.

Fine dining

Boulevard de la Sauvenière 70. toma-restaurant.be

Toma

Au Moriane

De elegante en inventieve keuken van Sébastien Lambert-Carabin combineert Franse, Aziatische en mediterrane invloeden.

Fine dining

En Neuvice 55. aumoriane.be

Moment

Moment

Hier serveert Jonathan Servais een keuken die zijn eigen avontuurlijke, rock & roll imago weerspiegelt.

Fine dining

Rue Bonne Fortune 17. moment-liege.be

Sauvage

Sauvage van chef Hyun Frère staat garant voor delicate en innovatieve bereidingen. De borden zien eruit als kunstwerkjes.

Gastronomie

Route du Condroz 151, Angleur. sauvage-restaurant.be

Volga

Volga

Nog geen zin om te gaan slapen? Dan kan je genieten van een van de creatieve en fotogenieke cocktails bij de ‘bar d’atmosphère’ Volga.

Sfeervolle cocktailbar

Quai de la Goffe 3

Blaes Bar

Meer zin in craft bier en natuurwijn? Dan trek je naar Blaes Bar, waar ook de muziek – vinylplaten – de sfeer volledig maakt.

Bier & wijnbar

Rue Lulay des Fèvres 20. blaesbar.be

La Grand Poste

La Grand Poste

Voor een gastronomisch aperitief stap je La Grand Poste binnen. Sinds kort hebben ze ook een dakterras, met prachtig uitzicht. Er is ook een foodmarket, coworkingspace en brouwerij.

Aperitieven

Quai sur Meuse 9. lagrandposte.be