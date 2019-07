Voor een vakantiegevoel hoef je niet altijd de grens over te steken: ook dicht bij huis valt er nog heel wat te ontdekken. In deze reeks nemen we je wekelijks mee op citytrip in eigen land. Deze week: zeven interessante tussenstops in Luik.

Restore

Bij Restore draait het allemaal om upcycling en slow design. Benjamin Pailhe maakt er verrassende creaties van gerecycleerde materialen en verkoopt die in de vijf hippe winkels die Restore intussen al heeft, waarvan drie in Luik. Je komt bij Restore niet enkel voor de juwelen, lampen en designobjecten van Benjamin, maar evengoed voor een workshop zeep of bier maken.

En neuvice, 14 4000 Luik

Rue des Dominicains 9 4000 Luik

Galeries St-Lambert - 1er étage Place St-Lambert 274000 Luik

restoredesign.be

Restore in Luik. © Foto R.V.

Film in openlucht bij cinema Les Grignoux

Een film meepikken terwijl je geniet van het warme zomerweer? Dat kan deze zomer bij Les Grignoux. Iedere zaterdag kan je er 's avonds terecht voor een film: van de grootste klassieker tot de beste cultfilm, ze tonen elke week iets anders. Bovendien betaal je er helemaal niets voor. Is het toch slecht weer? Geen probleem, dan verplaatsen ze alles naar binnen in hun gezellige brasserie.

Cinéma & Brasserie Sauvenière, place Xavier Neujean 12, B-4000 Luik, grignoux.be

Irina Kha

Vrouwen met een passie voor mode halen hun hart op bij Irina Kha. De winkel, uitgebaat door de stijlvolle Morgane Lindenberg en haar moeder, verkoopt een indrukwekkende collectie met merken zoals Balenciaga, Dries van Noten, Marni en Maison Margiela. Ook de beautyfans komen hier aan hun trekken, want naast kledij en accessoires koop je er ook producten van onder andere Aesop.

Rue du Pot d'Or 12, 4000 Luik, ma-za: 10u - 18u30 zo: 13u - 18u irina-kha.com

De vitrine van Irina Kha © Foto R.v.

FADA Liège Foodtruck Festival

Tegenwoordig vind je in iedere stad wel een foodtruckfestival en dat is in Luik niet anders. Drie dagen lang proef je biologische wijnen, sapjes en gerechten op het Liège Foodtruck Festival. Bovendien hoef je je niet tot eten alleen te beperken: er zijn ook tal van optredens. Voor de allerkleinsten is er zelfs een openluchtcinema voorzien.

Parc d'Avroy, 4000 Luik, 18 - 21 juli 2019, fada.be

Het Foodtruck Festival in Luik. © Foto R.V.

Bar Urbain

Tijdens de zomer gaan we massaal op zoek naar de beste terrassen en dat hebben ze bij Comtes de Méan goed begrepen. Het luxehotel opende er namelijk Bar Urbain: een rooftopbar die toegankelijk is voor iedereen. Nip er van een cocktail terwijl je uitkijkt over de stad en geniet er van mooie zomeravonden.

Hotel Les Comtes de Méan - 9-11 Mont Saint-Martin, 4000 Luik, do - za 14u - 22u, lescomtesdemean.be

Wattitude

In het historische pand op de hoek van de rue Souverain Pont vind je een schat aan zeldzame kledingstukken, designobjecten, cosmeticaproducten en meer. Bovendien wordt alles uitsluitend gemaakt in Wallonië. Wattitude kreeg als eerste het label Made in Wallonia en die titel draagt de winkel met trots. De collectie bestaat uit het werk 250 Waalse artiesten, dat hoogst persoonlijk uitgekozen is door de Emmanuelle Wégria, de charmante eigenares van de zaak.

Rue Souverain Pont 7, 4000 Luik, di - za 10u30 - 18u, wattitude.be

Café Lequet

Voor de beste Luikse gehaktballetjes moet je bij Café Lequet zijn. De zaak bestaat al sinds de jaren vijftig en nog altijd zit de tent hier stampvol. In maart maakte de eigenaar Guillaume Stockis bekend dat hij na twintig jaar op pensioen gaat en zijn zaak doorverkoopt. Toch hoef je niet te vrezen dat de heerlijke balletjes uit je leven gaan verdwijnen, Stockis verkoopt namelijk zijn zaak mét het geheime recept van het befaamde gerecht.

Quai Sur - Meuse 17, 4000 Luik, ma - za: 12u - 14u30, zo: 06u - 15u, Café Lequet Chez Stockis