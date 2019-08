Voor een vakantiegevoel hoef je niet altijd de grens over te steken: ook dicht bij huis valt er nog heel wat te ontdekken. In deze reeks nemen we je wekelijks mee op citytrip in eigen land. Deze week: tien leuke adresjes in Leuven.

Vriendschapstouwen

Het Blauwputplein in Kessel-Lo is binnenkort een kunstwerk rijker. Met zijn project 'Rope, people connector' trekt kunstenaar Ief Spincemaille al twee jaar de wereld rond, met als doel mensen samen te brengen. De touwen werden vervaardigd door vijf gedetineerden in de gevangenis van Leuven Centraal en sierden inmiddels de straten van Marseille, Uruguay, Oekraïne en Hong Kong. Nu strijk het kunstwerk neer in Kessel-Lo. De buurtbewoners van Leuven slaan de handen in mekaar en vlechten van 19 augustus tot 30 augustus mee aan de drie nieuwe Ropes in Hal 5.

ropeblog.net

. © Foto R.V.

Een oase aan rust

Leuven telt tal van kleine parkjes waar het gezellig vertoeven is. Huur eens een vélo bij Leuvens grootste fietsverhuurdienst en trek richting Heuvelhofpark, een vergeten oase van rust waar je gezellig kan picknicken of een partijtje kubben. Even verder liggen de Kesselse Bergen, het kroonjuweel van het Leuvense natuurbeleid. Deze 75 meter hoge heuveltop torent trots uit boven Kesseldal en Wilsele. Na een flinke klim door bos en hei beland je op een prachtige open plek met zicht de Stella-fabriek, de universiteitsbibliotheek, de kever van Jan Fabre en op een heldere dag zelfs het Atomium in Brussel.

Al wandelend inspiratie opdoen

Wie z'n vertrouwde stad eens van een andere kant wil leren kennen, kan zich inschrijven voor een Schrijf Wandeling. Onder begeleiding van Karolien, Germaniste en bezielier van 't Schrijf Kaffee, trek je in een kleine groep door Leuven. Onderweg krijg je schrijfopdrachten die je uitnodigen om je fantasie en je zintuigen te gebruiken. Reken zo'n twee à drie uur per wandeling, schrijfervaring is geen vereiste. Achteraf kan je je verhaal voorleggen aan de groep of thuis verder afwerken. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Pop-upcafé Bar Bleu

BAR BLEU is een pop-upcafé in het hartje van Leuven gelegen in het verlaten klooster van de Broeders van Liefde. Grote troef is de prachtige binnentuin met kleine ziteilandjes waar je gezellig met een drankje en een hapje in de tuinzetels kan hangen en genieten van de gezellige sfeer. In de zomer kan je deelnemen aan workshops en worden er optredens georganiseerd. Naast de binnentuin is er een prachtige leegstaande kapel, die gehuurd kan worden voor culturele evenementen.

Nog tot 15 oktober 2019, Brusselsestraat 141

Eerlijk eten in Hal5

Project HAL5 vormde de leegstaande historische spoorweghallen om tot een bruisende, stedelijke en duurzame ontmoetingsplek. Een Napolitaanse pizza van Antico Pizza, een Indische schotel van Nirvana Kitchen of een lekkere kardemom bun van biobakkerij Korst? Kies waar je zin in hebt, haal je drankje op bij de bar en laat het je smaken. Tijdens de lente en zomer kan je op het terras genieten van een ijsje van Carambola Gelato.

Hal5, Locomotievenstraat, Kessel-Lo hal5.be

. © Foto Hal 5

Een vleugje Brazilië in België

Op een boogscheut van het Sint-Jacobsplein in Leuven mixt Café Belgaleiro het beste van twee culturen: een perfect getapte Stella of een verrukkelijke Caipirinha met echte cachaça. William en zijn Braziliaanse eega Livia serveren er alles met de gekende warme Belgisch-Zuid-Amerikaanse hartelijkheid. Op vrijdag kan je er danslessen Forró volgen. De lessen zijn gratis en duren ongeveer een uur. Daarna is feest - Forró feest!

Goudsbloemstraat 50

DIY interieur

PLEK is een binnenhuisshop waar betaalbare en eerlijke interieurspullen, juwelen, gadgets en kinderspullen kan vinden. Daarnaast is het ook een doe-het-zelf-atelier waar je interieurpakketten kan uitpakken, ineen boksen en pimpen. Ter plekke vind je niet alleen de juiste materialen, maar ook handleidingen en als je geluk hebt ook een helpende hand.

Mechelsestraat 121, plek.be

Lokaal en Scandinavisch design

Een nieuwe outfit scoren en nagenieten bij een vers kopje koffie? Het kan bij Thelma coffee & design, een concept store met een Scandinavisch getint aanbod in zowel de kleding als het interieur. Alles wat je er ziet, is te koop, inclusief de leuke decoratie die je in de winkel zelf ziet. Fans van de betere lokale mode of de betere glutenvrije koekjes kunnen hier probleemloos een paar uur slijten.

Vaartstraat 12, thelmacoffeedesign.com

. © Foto Thelma Coffee & Design

Ambachtelijk verwennerijen

Hij maakt meubels op ambachtelijke wijze met hout en staal, zij voegt materialen en kleuren samen tot prachtige juweeltjes. Samen wisten ze hun individuele talenten NONO & Nusj samen te smelten tot één totaalconcept in een supergezellige koffiebar. Bij Koffie en Staal kan je genieten van huisgemaakte limonades, ontbijtjes en een hele catalogus verse baksels, gemaakt met eerlijke en seizoensgebonden producten.

Dirk Boutslaan 12, koffieenstaal.be

Creatieve hotspot

Een tiental maanden geleden opende Trash Life de deuren, een creatieve uitvalsbasis voor fans van streetwear en streetart. Ze verkopen er zowel kleding als spuitbussen en er worden regelmatig workshops en zelfs concerten gegeven. In hun aanbod zitten populaire merken zoals Vans, Volcom, RIPNDIP, Globe, Santa Cruz, Wasted Paris, 40s & Shorties.

Dirk Boutslaan 21