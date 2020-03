De populaire skiregio Zillertal vraagt iedereen die er recentelijk in een van de skibars geweest is om waakzaam te zijn voor de symptomen van ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus.

De skivallei wil zo de epidemie indammen. Van andere skigebieden in Tirol, bijvoorbeeld Ischgl, is al geweten dat er een uitbraak was en dat buitenlandse bezoekers die naar eigen land verspreidden. De hotels gaan nu door hun reservatielijsten en brengen recente gasten op de hoogte. Het districtsbestuur vroeg dit weekend om bezoekers van bars en restaurants in Mayrhofen, Gerlos, Zell am Ziller en Aschau-Kaltenbach op te roepen. Het gaat om gasten tijdens de periode 8-15 maart.

In Tirol is er volgens cijfers van volksgezondheid zondag sprake van 626 gevallen van de ziekte Covid-19, of een vijfde van de 3.123 besmettingen in heel Oostenrijk. Het deelstaatbestuur kreeg al kritiek te laat in gang geschoten te zijn. De skigebieden zijn inmiddels gesloten en de hele provincie werd in quarantaine geplaatst.

