De Oostenrijkse regering heeft toestemming gegeven voor de heropening van de 400 skigebieden in het land. Wel blijven hotels, bars en restaurants gesloten, waardoor de toegang tot de pistes vooral toegankelijk is voor de lokale bevolking. Het land gaat binnen twee dagen voor de derde keer in lockdown.

Begin december had de Oostenrijkse regering al aangekondigd dat de skigebieden op 24 december weer open mochten. Volgens de regering kan skiën als buitensport veilig beoefend worden als er voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen. Naast de horeca zijn door de lockdown echter ook de winkels en een groot deel van de dienstensector gesloten, tot midden januari.

Van coronahotspot naar eigen testcentra

Tijdens de eerste lockdown raakten meer dan 6.000 toeristen besmet met COVID-19 in het populaire Oostenrijkse skidorp Ischgl. Het dorp stond wereldwijd bekend als coronahotspot maar zegt nu 700.000 euro te hebben geïnvesteerd in voorzorgsmaatregelen. Het station van Ischgl heeft nu eigen testcentra, een laboratorium en controleert ook het afvalwater op sporen van het virus. Wel zullen er in Ischgl maar een beperkt aantal skiliften open zijn.

'Dit is een eerste stap en we hopen dat we snel volledig kunnen heropenen, zodra de besmettingsgraad het toelaat', vertelde Andreas Steibl, hoofd Toerisme van Ischgl.

De ski-industrie is goed voor bijna 3% van het Oostenrijkse bnp. Normaal gezien komen elk jaar zes miljoen skiërs naar de westelijke provincie Tirol.

Begin december had de Oostenrijkse regering al aangekondigd dat de skigebieden op 24 december weer open mochten. Volgens de regering kan skiën als buitensport veilig beoefend worden als er voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen. Naast de horeca zijn door de lockdown echter ook de winkels en een groot deel van de dienstensector gesloten, tot midden januari. Tijdens de eerste lockdown raakten meer dan 6.000 toeristen besmet met COVID-19 in het populaire Oostenrijkse skidorp Ischgl. Het dorp stond wereldwijd bekend als coronahotspot maar zegt nu 700.000 euro te hebben geïnvesteerd in voorzorgsmaatregelen. Het station van Ischgl heeft nu eigen testcentra, een laboratorium en controleert ook het afvalwater op sporen van het virus. Wel zullen er in Ischgl maar een beperkt aantal skiliften open zijn. 'Dit is een eerste stap en we hopen dat we snel volledig kunnen heropenen, zodra de besmettingsgraad het toelaat', vertelde Andreas Steibl, hoofd Toerisme van Ischgl. De ski-industrie is goed voor bijna 3% van het Oostenrijkse bnp. Normaal gezien komen elk jaar zes miljoen skiërs naar de westelijke provincie Tirol.