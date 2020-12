De skigebieden in Oostenrijk zijn nog maar enkele dagen opnieuw open, weliswaar vooral alleen voor de lokale bevolking, maar die heeft blijkbaar enorm gehunkerd om weer sneeuwpret te beleven. De toestroom van binnenlandse toeristen was zondag zo groot dat sommige gebieden de toegang afsloten.

Dat was onder meer het geval voor het Bodental in Karinthië en voor Semmering, ongeveer 100 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Wenen, waar er rodelweides zijn. In enkele skigebieden in de deelstaat Opper-Oostenrijk werden auto's gedwongen om weer het dal in te rijden. In Damuls, in de deelstaat Vorarlberg, moest zaterdag een te dicht op mekaar gehoopte mensenmassa uit mekaar gehaald worden.

Veel buitenlandse toeristen zijn er in Oostenrijk niet, omdat die bij aankomst in het land voor tien dagen in quarantaine moeten. Oostenrijkers zelf moeten boven de leeftijd van 14 jaar FFP2-maskers dragen als ze de skiliften willen gebruiken of staan aan te schuiven. De skiliften laten ook maar de helft van de capaciteit aan gasten toe, om de afstandsregels te kunnen garanderen. Tickets moeten online worden geboekt.

