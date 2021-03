Voor het eerst in de geschiedenis zal het skigebied Ischgl, in de Oostenrijkse deelstaat Tirol, dit seizoen geen dag geopend zijn geweest. 'Gezien de huidige coronasituatie hebben we besloten dit seizoen niet meer te openen. We zijn klaar met deze winter', klinkt het vandaag bij de directeur van het skigebied.

Normaal kunnen skiërs in Ischgl terecht van eind november tot begin mei, maar deze winter is alles anders. Ondanks de toestemming om te skiën, bleef het gebied, met 239 kilometer aan piste, gesloten. Het is namelijk afhankelijk van buitenlandse gasten, vooral Duitse toeristen, om te overleven. Maar door de coronacrisis is reizen niet evident of zelfs verboden. Vandaag heeft het skigebied officieel besloten de pistes en liften deze winter niet meer te openen.

'De beslissing valt ons zwaar', klinkt het. Maar een gebrek aan vooruitzichten omtrent heropening van horeca, de hoge besmettingscijfers en reisbeperkingen heeft de directie gedwongen die beslissing te nemen. Het skigebied kijkt daarom nu al uit naar het zomerseizoen, dat op 25 juni van start gaat. Er is ook al een datum vastgelegd voor de start van komend winterseizoen, namelijk 25 november.

Ischgl kwam de voorbije maanden regelmatig in het oog van de storm terecht. In februari en maart 2020 zouden duizenden vakantiegangers het coronavirus hebben opgelopen in skistations in de deelstaat Tirol, vooral dan in Ischgl. De lokale autoriteiten van Ischgl wordt verweten dat ze om commerciële redenen met een sluiting talmden. Zij wijzen elke verantwoordelijkheid echter van de hand.

