Verschillende skigebieden in Oostenrijk hebben hun coronamaatregelen aangescherpt na een stormloop van bezoekers dit weekend.

Zo beperkt de deelstaat Opper-Oostenrijk onder meer het aantal parkeerplaatsen. Er worden ook meer mensen ingezet om orde te houden en is er meer ruimte om in de rij te staan.

De lokale minister van Economie, Markus Achleitner, roept bezoekers op om in de namiddag pas af te zakken naar de skigebieden, omdat veel skiërs die 's ochtends skiën dan alweer naar huis zijn. Als gevolg van het zonnige weer was het in de Oostenrijkse skigebieden Hinterstoder, Wurzeralm en Kasberg dit weekend uitzonderlijk druk.

In Oostenrijk zijn op dit moment veel skioorden enkel geopend voor de lokale bevolking. Voor iedereen die uit het buitenland komt is een tiendaagse quarantaine verplicht. Wie ouder is dan 14 moet ook verplicht een chirurgisch FFP2-mondmasker dragen wanneer ze in de rij staan of op een skilift zitten.

