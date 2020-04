De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg zegt in een interview met Bild dat 'we met onze partnerlanden samen tot oplossingen zullen komen, als een behoedzame start van het zomertoerisme weer mogelijk zou zijn'.

Grensoverschrijdend toerisme zal slechts 'voorzichtig en stapsgewijs weer mogelijk zijn', benadrukte de minister. Bovendien zouden enkel landen in aanmerking komen die in de strijd tegen het coronavirus 'even ver staan als Oostenrijk en vergelijkbare lage besmettingsaantallen hebben'.

Een kleine twee weken geleden zei minister van Toerisme Elisabeth Koestinger dat Oostenrijk overweegt om deze zomer toeristen uit Duitsland en andere landen toe te laten. Vorige zomer waren Duitse toeristen goed voor meer dan dertig procent van het totale aantal toeristen. 'De vrijheid om te reizen blijft de komende maanden beperkt. Maar als landen, zoals Duitsland, goed op schema liggen, is er een concrete mogelijkheid om tot bilaterale overeenkomsten te komen', zei Koestinger toen.

