In Oostende zullen vanaf mei minstens 500 elektrische deelsteps rijden.

'Ik vind het ontzettend belangrijk dat we de stad bereikbaar en aantrekkelijk maken voor de Oostendenaars maar ook voor de mensen die in onze stad werken en de vele toeristen die onze stad bezoeken', zegt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA).

De elektrische deelstep wordt gezien als een ideaal vervoersmiddel om korte afstanden af te leggen. Schepen Björn Anseeuw maakt er in Brussel zelf ook gebruik van. 'Het is een ongelooflijk gemakkelijk systeem. Je moet eigenlijk aan niets denken en kan de step overal in de stad achterlaten.' De steps worden elke nacht opgehaald en opgeladen, zodat ze vanaf 's ochtends opnieuw door iedereen gebruikt kunnen worden.

Stad Oostende zal meerdere aanbieders toelaten, maar de vergunningen moeten nog toegekend worden. Via de app van één van die aanbieders kan de klant dan de dichtsbijzijnde step vinden. Ook het ontgrendelen en de betaling verlopen volledig via de smartphone. Een rit met een elektrische deelstep kost een euro, met een extra kost van vijftien eurocent per minuut.

In de eerste helft van de maand mei zal gestart worden met het initiatief. Minstens 500 deelsteps zullen in alle wijken van Oostende geplaatst worden. De schepen van Mobiliteit benadrukt dat het dus niet om een proefproject gaat. 'We gaan er voluit voor en voorzien direct de ganse stad van deelsteps. Op dat vlak zijn we trendsetter in West-Vlaanderen. Deelmobiliteit wordt steeds belangrijker, maar het is ook gewoon leuk om bijvoorbeeld van het station tot in Raversijde over de Zeedijk te rijden', besluit Anseeuw.