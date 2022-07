Onze architectonische voetafdruk in beeld: dromerige dronefoto’s tonen de impact van de mens op het landschap

Jarenland reisde de Brusselse fotograaf Sébastien Nagy de wereld rond. Onderweg fotografeerde hij met zijn dronecamera bruggen, toren, huizen, wegen, monumenten en andere bijzondere bouwwerken. In het boek ‘Man Made’ bundelt hij die beelden en brengt zo de architectonische voetafdruk van de mens in kaart.

Van de Mont Saint-Michel in Normandië tot de Golden Gate bridge in San-Francisco over het waterfietspad in Bokrijk: Nagy verzamelt in Man Made een indrukwekkende collectie beelden van zowel bekende als minder bekende architecturale parels. Het boek is ingedeeld in vier thema’s: water, stad, woestijn en natuur. Elke foto is, logischerwijze, vanuit de lucht gefotografeerd, waardoor je ook bekende monumenten vanuit een uniek perspectief te zien krijgt.

Hieronder krijg je een voorproefje.

Een voetbalveld in Jordanië © Sébastien Nagy

Hawai (c) Sébastien Nagy

De pyramides in Egypte © Sébastien Nagy

Vestrahorn Holfn in IJsland (c) Sébastien Nagy

Het Al Maha-resort in Dubai © Sébastien Nagy

De tulpenvelden in Nederland © Sébastien Nagy

‘Tussen het water’ in Bokrijk (c) Sébastien Nagy

De community gardens in Kopenhagen (c) Sébastien Nagy